Plusieurs études, notamment des travaux du Nielsen Norman Group, montrent que les participants lisent plus vite, avec moins d'erreurs et une meilleure compréhension en mode clair, dans des conditions de luminosité normales. Pour les personnes astigmates, phénomène qui concernerait environ 40 % de la population mondiale selon les données évoquées, le mode sombre aggrave un effet d'halation : les lettres blanches sur fond noir semblent « baver », rendant la lecture plus fatigante. Cela dit, d'autres travaux, publiés notamment dans l'International Journal of Engineering and Technology, notent que certains utilisateurs perçoivent l'interface sombre comme moins agressive. Le consensus n'existe pas, et c'est là le point crucial : l'impact dépend bien plus de la luminosité ambiante, du contraste et de la taille de police que de la polarité de l'interface elle-même.