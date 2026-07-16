En juillet 2021, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, examine l'iPhone XS de Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer. Les techniciens de l'agence relèvent des indices de compromission. Cinq ans plus tard, l'enquête confirme la présence de ces mêmes traces dans les téléphones de sept ministres ou anciens ministres, ciblés entre 2019 et 2020 : Lecornu, mais aussi Florence Parly, Jean-Michel Blanquer, Jacqueline Gourault, François de Rugy, Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon. Les marqueurs retrouvés sur ces appareils correspondent à ceux identifiés par le Security Lab d'Amnesty International sur les téléphones du journaliste marocain Omar Radi et d'un porte-parole sahraoui.

Pegasus a bien évolué et il infecte désormais un smartphone sans la moindre action de la victime : pas de lien à ouvrir, pas de pièce jointe à télécharger. Le logiciel exploite des failles dans des applications comme WhatsApp ou iMessage pour s'installer à distance. Il accède ensuite aux appels, aux messages, à la géolocalisation et au micro de l'appareil. Un ancien agent de la Direction de la surveillance du territoire (DGST), rebaptisé Safir pour préserver son anonymat, explique que ce mode d'infection "zéro clic" a rapidement supplanté des méthodes plus artisanales, comme la vente de téléphones pré-infectés dans la région du Rif lors des manifestations de 2016 et 2017. Une note de la DGSE datée de novembre 2022 établit que le Maroc, comme les Émirats arabes unis, utilise des produits NSO depuis 2017 au moins, via une société émiratie intermédiaire nommée Al Fahad.

Malgré ces éléments, l'enquête judiciaire ouverte en France en 2021 avance lentement. Ni les autorités marocaines ni les autorités israéliennes n'ont coopéré avec le magistrat instructeur Serge Tournaire, la justice marocaine ayant même refusé d'exécuter une commission rogatoire. Et ce n'est pas un cas isolé, nous rapportions début juillet qu'un eurodéputé chargé d'enquêter sur ce même logiciel au Parlement européen en avait lui-même été victime pendant ses travaux.