En 2022, nous rapportions la découverte de Daxin, une porte dérobée que Symantec associait alors à un acteur lié à la Chine. L'équipe Threat Hunter de l'éditeur antivirus vient de le retrouver actif sur une machine compromise, filiale taïwanaise d'un fabricant multinational de haute technologie. Le pilote identifié (srt64.sys) correspond à celui repéré quatre ans plus tôt.

Daxin fonctionne comme un pilote installé au cœur du système Windows (le "kernel"), ce qui lui donne un accès direct au fonctionnement de la machine. Mais il est malin. Plutôt que d'ouvrir ses propres connexions vers un serveur de contrôle, il surveille le trafic entrant et détourne des connexions déjà existantes et légitimes pour faire transiter ses commandes. L'idée est bien évidemment d'échapper aux outils de surveillance réseau classiques. Il peut aussi relayer ces commandes d'une machine infectée à une autre, ce qui lui permet d'atteindre des postes sur le même réseau coupés d'internet.