Honor sur le point de lancer son concept Robot Phone ? Si le fabricant avait annoncé son nouveau smartphone à Barcelone, de nouveaux détails ont fuité sur sa configuration étonnante.
Si Honor avait présenté un smartphone innovant, le Robot Phone, lors du MWC, le constructeur était resté discret sur les caractéristiques techniques. Cependant, une récente fuite, relayée par le compte Weibo Digital Chat Station, apporte désormais des précisions sur les spécifications attendues pour ce modèle au design atypique.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
Écran et processeur
Selon les informations partagées, le Robot Phone serait équipé d’un écran entièrement plat, d’une définition de 1,5K et d’une diagonale comprise entre 6,3 et 6,4 pouces.
Côté performance, le smartphone pourrait intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 5, une puce haut de gamme de chez Qualcomm.
Un appareil photo inédit
La principale originalité de ce smartphone se trouve dans son module photo monté sur un bras robotisé. La fuite évoque un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé par un gimbal 4D, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscope de 200 mégapixels.
Les trois capteurs seraient développés en collaboration avec Arri Imaging, une entreprise spécialisée dans l’imagerie professionnelle. Les performances photo seraient, d’après le leaker, comparables à celles de la future série Honor Magic 9, attendue prochainement.
Grosse batterie et commercialisation prochaine ?
Un commentaire ultérieur du même informateur mentionne une batterie d’une capacité avoisinant les 6 000 mAh. Ce chiffre est toutefois arrondi, à la hausse ou à la baisse, aucune information plus précise n'a été donnée à ce sujet.
Le Honor Robot Phone devrait être commercialisé en premier lieu en Chine dès le mois d’août. Si aucune information sur son tarif n'a pas encore fuité, on peut s'en douter, il devrait être élevé. Si une sortie aux États-Unis semble peu probable, une disponibilité en Europe ne serait pas exclue.
Aucune confirmation officielle n’a pour l’instant été apportée par Honor concernant ces spécifications.