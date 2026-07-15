La ROG Flow Z13 est aussi équipée de mémoire soudée à la carte mère, au même titre que le modem Wi-Fi et les connectiques du flanc gauche. Impossible donc d'accroître la quantité de mémoire vive (comme toujours ou presque sur ce type de produit, pourrait-on arguer), tandis qu'une panne sur le modem ou les connectiques en question impliquera un remplacement pur et simple de la carte mère dans son entier.

iFixit explique enfin que la documentation fournie par ASUS est incomplète et explique que les consommateurs américains ne peuvent malheureusement pas accéder aussi facilement que les français à l'achat de pièces détachées (les américains doivent en effet passer par un utilitaire de diagnostic ASUS et demander une autorisation). Nous sommes donc légèrement favorisés dans l'Hexagone.

Pour contexte, l'indice de réparabilité français s'appuie sur un barème prenant en compte l'accessibilité de la documentation, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces de rechange, le prix des pièces, ainsi que des critères spécifiques à chaque produit concerné. Ce barème est néanmoins calculé, partiellement, à partir de déclarations faites par les constructeurs au gouvernement français, ce qui tend à biaiser certaines notes, d'autant que la vérification par un tiers n'est pas systématiquement assurée.