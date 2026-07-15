ASUS était fier d'afficher un indice de réparabilité de 10/10 pour sa ROG Flow Z13 sur le marché français. Malheureusement pour le constructeur taïwanais, iFixit est un peu moins impressionné par la prestation de sa tablette gaming en la matière.
Obligatoire depuis 2021 sur une bonne partie des appareils électroniques vendus en France, l'indice de réparabilité fait régulièrement office d'argument marketing pour les constructeurs de PC portables. C'est le cas d'ASUS, qui vante le potentiel de sa tablette gaming ROG Flow Z13 sur ce terrain.
Cette dernière profite en effet d'un score de réparabilité de 10/10 selon le barème officiel. Un barème parfois décrié. Preuve en est cette semaine avec la dernière vidéo d'iFixit, qui fait un état des lieux moins flatteur de la Flow Z13 en la matière.
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La ROG Flow Z13 réparable, mais pas autant qu'on l'aurait voulu
Loin d'étriller la tablette d'ASUS, les spécialistes du site américain attribuent plutôt une note de 7/10 à la ROG Flow Z13, mettant en évidence la dimension modulaire de l'ardoise et l'accès facile à certains composants, dont l'écran, qui peut être retiré proprement.
Plusieurs autres composants internes sont également accessibles sans trop de complications, comme le SSD M.2 (carrément logé dans une trappe dédiée), les modules caméra ou encore la batterie, retenue à l'aide de vis et non d'adhésifs (un gros point positif). Ces composants peuvent ainsi être remplacés sans avoir besoin de retirer la carte mère au préalable. Il y a donc du bon sur la Z13 en matière de réparabilité.
Cependant, d'autres pièces s'avèrent plus difficiles à désolidariser du châssis. Les haut-parleurs, par exemple, ne peuvent être retirés qu'après avoir enlevé la batterie. Même principe pour certaines connectiques ou pour l'un des deux ventilateurs, qui ne peuvent être remplacés qu'après un démontage poussé de la tablette.
Beaucoup d'éléments soudés… forcément
La ROG Flow Z13 est aussi équipée de mémoire soudée à la carte mère, au même titre que le modem Wi-Fi et les connectiques du flanc gauche. Impossible donc d'accroître la quantité de mémoire vive (comme toujours ou presque sur ce type de produit, pourrait-on arguer), tandis qu'une panne sur le modem ou les connectiques en question impliquera un remplacement pur et simple de la carte mère dans son entier.
iFixit explique enfin que la documentation fournie par ASUS est incomplète et explique que les consommateurs américains ne peuvent malheureusement pas accéder aussi facilement que les français à l'achat de pièces détachées (les américains doivent en effet passer par un utilitaire de diagnostic ASUS et demander une autorisation). Nous sommes donc légèrement favorisés dans l'Hexagone.
Pour contexte, l'indice de réparabilité français s'appuie sur un barème prenant en compte l'accessibilité de la documentation, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces de rechange, le prix des pièces, ainsi que des critères spécifiques à chaque produit concerné. Ce barème est néanmoins calculé, partiellement, à partir de déclarations faites par les constructeurs au gouvernement français, ce qui tend à biaiser certaines notes, d'autant que la vérification par un tiers n'est pas systématiquement assurée.