Après plusieurs mois de litige avec Nokia au sujet d'une licence relative au codec vidéo HEVC, Acer et ASUS peuvent de nouveau vendre en Allemagne les ordinateurs qui avaient été privés de distribution outre-Rhin. On vous explique ce qu'il s'est passé.
Nous vous en parlions en février dernier : Acer, rapidement suivi d'ASUS, avaient été contraints de suspendre la vente directe d'une sélection de leurs PC et PC portables, en Allemagne, sur fond de litige avec Nokia pour l'utilisation de brevets relatifs au codec vidéo HEVC… brevets que l'entreprise finlandaise leur reprochait d'utiliser sans son accord.
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Un accord enfin trouvé avec Nokia
Ce litige avait conduit les autorités allemandes à interdire aux deux entreprises de proposer, distribuer, importer et même de détenir en vue de la vente, les appareils utilisant ces brevets.
Cette décision de justice, entrée en vigueur dès le 22 janvier, pour ce qui est d'Acer, restreignait donc fortement l'activité des deux entreprises en Allemagne. Après cinq mois de blocage, une solution a finalement été trouvée, visiblement sous la forme d'un accord signé avec Nokia.
Ça, c'est en tout cas ASUS qui le dit. « ASUS et Nokia ont signé une convention d'arbitrage afin de régler leurs litiges en matière de brevets », explique en effet la marque dans un communiqué consulté par le site spécialisé ChannelPartner.
ASUS (un peu) plus loquace qu'Acer
« Dans ce contexte, les procédures judiciaires en cours entre les deux sociétés, y compris celles menées en Allemagne, seront suspendues ou retirées », conclut ASUS, annonçant de facto la reprise de toutes ses activités outre-Rhin, et notamment la remise en route de son Store allemand. Ce dernier avait été temporairement suspendu.
Acer aurait pour sa part indiqué à ses partenaires de distribution locaux que ses produits suspendus ne l'étaient plus, et que ses livraisons pourraient donc reprendre.
L'entreprise donne par ailleurs un indice de ce qui semble avoir conduit à un accord avec Nokia : la distribution, dans certains cas, d'appareils sans le codec HEVC… comme le font déjà d'autres constructeurs.
« Acer commercialisera des produits équipés, ou non, du codec HEVC. Pour les produits ne disposant pas du codec HEVC préinstallé, les clients pourront activer la prise en charge en installant séparément le logiciel nécessaire via les canaux officiels de tiers ».