Ce litige avait conduit les autorités allemandes à interdire aux deux entreprises de proposer, distribuer, importer et même de détenir en vue de la vente, les appareils utilisant ces brevets.

Cette décision de justice, entrée en vigueur dès le 22 janvier, pour ce qui est d'Acer, restreignait donc fortement l'activité des deux entreprises en Allemagne. Après cinq mois de blocage, une solution a finalement été trouvée, visiblement sous la forme d'un accord signé avec Nokia.

Ça, c'est en tout cas ASUS qui le dit. « ASUS et Nokia ont signé une convention d'arbitrage afin de régler leurs litiges en matière de brevets », explique en effet la marque dans un communiqué consulté par le site spécialisé ChannelPartner.