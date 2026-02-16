Comme le rapporte l'antenne allemande du site spécialisé NotebookCheck, HiSense, ASUS et Acer ont tous adopté une approche différente face à Nokia.

HiSense a tout bonnement décidé d'acquérir une licence d'utilisation de ce brevet, tandis qu'ASUS poursuit actuellement la procédure judiciaire qui l'oppose à la firme scandinave. Déjà partiellement paralysé en Allemagne par la décision du 22 janvier (qui comprend une ordonnance de cessation et d'abstention), Acer a pour sa part déposé une demande reconventionnelle.

On apprend enfin qu'ASUS et Acer envisagent de faire appel de cette décision de justice pour tenter d'obtenir des conditions de licence plus avantageuses.

Cette situation est quoi qu'il en soit loin d'être inédite. Ces dernières années, Nokia s'est en effet montré féroce sur la question de l'utilisation de ses brevets par des tiers, avec plus ou moins de succès en bout de course. Ces dernières années, la firme avait par exemple intenté des actions similaires contre Amazon, Oppo ou encore OnePlus.