Le constructeur taïwanais Acer a été contraint de stopper la commercialisation de ses produits outre-Rhin, suite à un litige initié par Nokia lié à l'utilisation de brevets. À court terme, il se peut qu'ASUS et HiSense soient également impactés sur ce même marché.
Le site officiel d'Acer en Allemagne semble à première vue être en maintenance. En réalité, il est suspendu depuis quelques jours déjà et ne proposera plus que des écrans et des accessoires à la vente une fois rouvert. Les PC portables et composants informatiques habituellement vendus par la marque resteront donc inaccessibles sur son Store allemand, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Outre-Rhin, le géant taïwanais a en effet été contraint de baisser le rideau provisoirement suite à une plainte déposée par Nokia pour utilisation illicite de brevets.
Acer, ASUS et Hisense inquiétés en Allemagne…
Déposée devant le tribunal de Munich au cours du printemps 2025, cette plainte concerne Acer, mais aussi son compatriote taïwanais ASUS, ainsi que le constructeur chinois Hisense… qui pourraient donc, tous deux, être également contraints de stopper au moins une partie de leur activité commerciale en Allemagne.
Ces trois fabricants sont accusés d'enfreindre trois brevets, mais la décision de justice ayant été prononcée contre Acer le 22 janvier dernier fait pour sa part référence à seulement l'un d'entre eux : l'EP2661892. Ce dernier décrit une méthode d'encodage plus efficace des vidéos H.265. Il serait utilisé sans autorisation par les téléviseurs connectés d'Hisense, mais aussi les PC d'ASUS et d'Acer.
… par un certain Nokia
Comme le rapporte l'antenne allemande du site spécialisé NotebookCheck, HiSense, ASUS et Acer ont tous adopté une approche différente face à Nokia.
HiSense a tout bonnement décidé d'acquérir une licence d'utilisation de ce brevet, tandis qu'ASUS poursuit actuellement la procédure judiciaire qui l'oppose à la firme scandinave. Déjà partiellement paralysé en Allemagne par la décision du 22 janvier (qui comprend une ordonnance de cessation et d'abstention), Acer a pour sa part déposé une demande reconventionnelle.
On apprend enfin qu'ASUS et Acer envisagent de faire appel de cette décision de justice pour tenter d'obtenir des conditions de licence plus avantageuses.
Cette situation est quoi qu'il en soit loin d'être inédite. Ces dernières années, Nokia s'est en effet montré féroce sur la question de l'utilisation de ses brevets par des tiers, avec plus ou moins de succès en bout de course. Ces dernières années, la firme avait par exemple intenté des actions similaires contre Amazon, Oppo ou encore OnePlus.