Fondée en 1976 à Taïwan, Acer fait partie des plus anciennes entreprises informatiques. Solidement ancré dans le paysage Tech et dans le classement des plus gros vendeurs de PC au monde, le constructeur fête cette année ses 50 ans d'innovations. Revenons ensemble sur quelques uns de ses produits les plus iconiques.
On l'oublie parfois, mais Acer est l'un des plus anciens acteurs du paysage informatique à être encore en activité. Pas aussi ancienne que HP (dont la création remonte carrément à 1939), l'entreprise fondée le 1er août 1976 par Stan Shih fêtera en tout cas ses 50 ans d'existence cet été. Elle appartient ainsi au club des géants quinquagénaires, aux côtés de deux petites boîtes ayant, elles-aussi, plutôt bien évolué ces dernières décennies : Microsoft (créé le 4 avril 1975) et Apple (fondé le 1er avril 1976).
Entre la création de ce qui était au départ Multitech, une petite startup animée par sept employés, dont Stan Shih et son épouse ; et l'avènement de la multinationale que l'on connaît aujourd'hui, Acer a évidemment beaucoup évolué. Cette évolution, nous avons essayé de vous la « matérialiser » à travers une poignée d'appareils ayant contribué à modeler la firme et à bâtir sa réputation.
Acer, ce vétéran bien-aimé de la Tech…
- Pour Acer, ou plutôt Multitech à l'époque, tout commence en réalité avec le développement, puis la commercialisation en 1981 du Micro-Professor MPF-I. Cet ordinateur monocarte à vocation pédagogique marque en effet les débuts industriels de l'entreprise en tant que fabricant de matériel informatique sous sa propre marque. L'objectif de ce produit ? Faciliter l’apprentissage du langage machine et de l’architecture des microprocesseurs de l'époque (notamment le Zilog Z80) au travers d'un appareil compact (livré dans un boîtier plastique reprenant l'apparence d'un livre d'école), abordable, équipé d'un clavier hexadécimal intégré et d’un afficheur LED.
- La première moitié des années 90 marque pour de bon l'entrée d'Acer sur le marché des ordinateurs portables. C'est durant cette période que l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui prend définitivement ses marques. Un peu oubliés, les AcerNote 325T (1993) ou AcerNote 950 Series (1995) contribuent à forger la réputation de la firme avec des tarifs relativement accessibles, une diffusion internationale et une production à grande échelle. L'AcerNote 950 Series s'illustrait alors par son écran LCD couleur 480p de 10,4 pouces, ainsi que par son processeur Intel Pentium 75 MHz ou 120 MHz, couplé à un maximum de 40 Mo de RAM. L'appareil pouvait également embarquer jusqu'à 1 Go de stockage au travers d'un disque dur 2,5" IDE. Une autre époque…
Au tournant des années 90, Acer prend son envol auprès du grand public…
- Lancée en 1995, la gamme Aspire contribue à identifier encore plus Acer auprès du grand public. Cette lignée, qui existe toujours, visait déjà les segments entrée et milieu de gamme avec des PC multimédia accessibles, diffusés en masse. Au départ, la gamme Aspire se concentrait par contre sur des PC de bureau à vocation domestique, embarquant à la fois des processeurs Intel Pentium et des lecteurs CD-ROM (plutôt innovants à l'époque). Ces PC fixes Aspire deviendront rapidement un pilier des ventes mondiales d’Acer, permettant à la marque de prendre plus facilement son envol commercial en Europe et aux États-Unis à la fin des années 90. Au début des années 2000, la gamme Aspire sera aussi déclinée en PC portables.
- Commercialisée une petite dizaine d'année plus tard, en 2002, l'Acer TravelMate C100 permet lui aussi à l'entreprise de gagner en notoriété. L'appareil est en effet le premier PC portable convertible doté d'un écran tactile pivotant et d'une prise en charge de la saisie au stylet pour l'écriture manuscrite, le tout grâce à Windows XP Tablet Edition. Sur le plan technique, ce PC misait sur un écran LCD tactile de 10,4 pouces affichant une définition de 1024 x 768 pixels. On y trouvait un processeur Intel Pentium III épaulé par un maximum de 256 Mo de mémoire vive, tandis que le stockage montait cette fois à 40 Go sur les meilleures configurations, toujours en disque dur de 2,5".
- Si vous étiez lycéen à la fin des années 2000, vous avez probablement eu sur votre bureau un Acer Aspire One. Commercialisé entre 2008 et 2013, décliné en de très nombreuses variantes, ce modèle était le principal concurrent des très populaires ASUS Eee PC sur le marché, alors en plein essor, des netbooks… ces PC portables ultra-compacts à très bas prix. Animé par Linux ou Windows XP à ses débuts, puis par Windows 7 Starter, l'Aspire One fait sûrement partie de ces machines qui trainent toujours quelque part dans un de vos placards. Ses meilleures moutures pouvaient à l'époque compter sur un écran LCD HD+ (1366 × 768 pixels) de 11,6 pouces, mais aussi sur une puce AMD Athlon II Neo, voire AMD Brazos, couplée le plus souvent à 2 Go ou 4 Go de mémoire vive.
L'Acer des temps modernes : un œil sur les perfs, l'autre sur la finesse… et une pensée pour l'écologie
- Introduite en 2008, la gamme Predator a rapidement occupé une place prépondérante dans la stratégie gaming d'Acer face à Alienware, Razer ou encore ROG, lancé par ASUS 2 ans plus tôt. Les PC vendus sous cette égide sont littéralement légion, mais il y en a un qui, encore maintenant, impressionne par sa démesure : le Predator 21X. Annoncé à l'IFA 2016 pour 9 999 euros, ce modèle de tous les superlatifs, produit à moins de 500 exemplaires, embarquait un écran incurvé 21:9 Wide Full HD (2560 par 1080 pixels) de 21 pouces, un CPU Intel Core i7-7820HK (overclockable), 64 Go de DDR4 et, clou du spectacle, un SLI de GeForce GTX 1080 8 Go. On y trouvait par ailleurs un véritable clavier mécanique et pas moins de deux alimentations de 330 W… le tout dans un châssis de 8,3 cm d'épaisseur pour 8,5 kg. Un mastodonte. Tout simplement. Qui inspire d'ailleurs d'autres constructeurs.
- À l'exact opposé du Predator 21X se trouve l'Acer Swift 7, lancé en 2018. Ultraportable le plus fin au monde au moment de sa sortie (9 mm d'épaisseur pour 1,2 kg), ce modèle connaîtra plusieurs itérations avant d'être délaissé par la marque. Son fils spirituel n'est autre que le Swift Edge 14, testé dans nos colonnes il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, le Swift 7 premier du nom était motorisé par un Intel Core i7-7Y75, couplé à 8 Go de LPDDR3. Cette puce dual-core notoirement fébrile sur le plan des performances, permettait à l'engin de se contenter d'un système de dissipation passif. Une particularité qui fait cruellement défaut aux PC portables Windows les plus récents, mais qui cantonnait l'appareil aux activités bureautique et multimédia les plus basiques. Un compromis d'autant plus gênant que le Swift 7 était vendu à près de 2 000 euros.
- Annoncé pour la première fois en 2021 et renouvelé à plusieurs reprises par la suite, l'Acer Aspire Vero ne marque aucune avancée notable en termes de performances, de finesse ou de légèreté. L'appareil est pourtant l'un des plus représentatifs du dernier virage pris par Acer : celui de l'écoresponsabilité. Avec ce produit, la marque mise sur une grande quantité de matériaux recyclés « post-consommation ». Cela passe par les plastiques qui composent le châssis, le clavier, le trackpad ou encore l'alimentation, mais cela vaut aussi pour le carton de son packaging ou même les encres employées par ce dernier. Avec l'Aspire Vero, Acer fait aussi des efforts en matière de modularité pour rendre son PC plus facile à faire évoluer ou à réparer. En résulte un modèle ostensiblement atypique, doté qui plus est d'un positionnement attractif dans la plus pure lignée des appareils de la gamme Aspire.
Nous aurions pu vous parler des écrans d'Acer, de ses tablettes tactiles Iconia, des quelques smartphones égrainés par la marque au fil des ans, de son étonnante percée sur le marché des trottinettes électriques, ou encore de sa récente incursion sur le terrain des purificateurs d'air… mais avec cette sélection par essence non exhaustive, nous avons préféré nous concentrer sur ce qui a toujours fait la prospérité du géant taïwanais : le PC.
Cinquième constructeur mondial, Acer a su grandir en même temps que le marché en faisant preuve d'un pragmatisme dont peu de fabricants peuvent se targuer. Une vertu que la firme mettra sans aucun doute à profit au cours des 50 années à venir, et nous espérons être toujours là, bon pied, bon œil, pour vous en parler à l'horizon 2076. Bref, et avec un peu d'avance, joyeux anniversaire Acer !