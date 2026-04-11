On l'oublie parfois, mais Acer est l'un des plus anciens acteurs du paysage informatique à être encore en activité. Pas aussi ancienne que HP (dont la création remonte carrément à 1939), l'entreprise fondée le 1er août 1976 par Stan Shih fêtera en tout cas ses 50 ans d'existence cet été. Elle appartient ainsi au club des géants quinquagénaires, aux côtés de deux petites boîtes ayant, elles-aussi, plutôt bien évolué ces dernières décennies : Microsoft (créé le 4 avril 1975) et Apple (fondé le 1er avril 1976).

Entre la création de ce qui était au départ Multitech, une petite startup animée par sept employés, dont Stan Shih et son épouse ; et l'avènement de la multinationale que l'on connaît aujourd'hui, Acer a évidemment beaucoup évolué. Cette évolution, nous avons essayé de vous la « matérialiser » à travers une poignée d'appareils ayant contribué à modeler la firme et à bâtir sa réputation.