Le dernier Galaxy S26 Ultra de Samsung récemment sorti est démonté par les spécialistes. Et si vous en possédez un, sachez que sa batterie ne devrait pas être un problème pour vous.
Samsung a encore frappé fort avec sa dernière série de smartphone Galaxy S26, avec notamment son meilleur modèle Galaxy S26 Ultra qui a marqué, que ce soit avec à sa nouvelle fonctionnalité anti regards indiscrets que pour ses performances de base. Et comme pour chaque monstre qui sort sur le marché du smartphone, ce dernier a rapidement été démonté par les spécialistes, afin de jauger sa réparabilité.
Une batterie plus simple à changer que sur un iPhone ?
iFixit est encore passé par là. Le spécialiste de la réparation en ligne a, comme toujours, pris en main un nouveau smartphone sorti avec le Galaxy S26 Ultra, et l'a démonté pour savoir à quel point il pourra être réparé par le propriétaire lui-même. Et dans cette nouvelle expérience, iFixit a une bonne surprise pour les amateurs de Samsung.
En effet, en ouvrant le capot de ce smartphone, iFixit a pu se rendre compte que le système de fixation de la batterie était particulièrement accessible, ce qui devrait rendre le changement de batterie ici assez aisé. Il a même été précisé que certains trouvaient ce système encore plus plus simple que ce qu'on a du côté des iPhone.
Un indice de réparabilité estimé à 5/10
Autre bon point, le port USB sera lui aussi très commode à enlever et remplacer. Mais ça n'est pas le cas pour toutes les parties de l'appareil, toujours selon iFixit. Ainsi, la caméra avant ne serait elle pas vraiment très accessible, et l'écran lui non plus ne devrait pas être une partie de plaisir à remplacer.
Globalement, l'indice final de réparabilité estimé par iFixit est dans la moyenne, à 5/10. Le site affirme qu'il aurait pu donner un 6, si Samsung prenait plus au sérieux le fait de rendre disponible des pièces de rechange. Un 6/10 qui est la note accordée à la famille des Pixel 10 (quand les derniers iPhone ont eux droit à 7/10).