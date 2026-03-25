iFixit est encore passé par là. Le spécialiste de la réparation en ligne a, comme toujours, pris en main un nouveau smartphone sorti avec le Galaxy S26 Ultra, et l'a démonté pour savoir à quel point il pourra être réparé par le propriétaire lui-même. Et dans cette nouvelle expérience, iFixit a une bonne surprise pour les amateurs de Samsung.

En effet, en ouvrant le capot de ce smartphone, iFixit a pu se rendre compte que le système de fixation de la batterie était particulièrement accessible, ce qui devrait rendre le changement de batterie ici assez aisé. Il a même été précisé que certains trouvaient ce système encore plus plus simple que ce qu'on a du côté des iPhone.