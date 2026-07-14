En général, les jeunes optent pour des citadines ou des SUV, mais peu pour des berlines. Pourtant, le constructeur chinois BYD veut séduire les jeunes pressés avec sa nouvelle berline haut de gamme.
Le constructeur chinois BYD élargit sa gamme avec le lancement de la Qin Max, une berline électrique ciblant une clientèle jeune. Dans un marché automobile mondial de plus en plus concurrentiel, les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux. Cependant, le point bloquant reste parfois la recharge. Le fabricant chinois a tout prévu avec la Qin Max, cette dernière se charge bien plus rapidement que ses concurrentes.
Une voiture qui titille les 5 mètres
Avec des dimensions de 4,866 m de long, 1,88 m de large et 1,495 m de haut, la Qin Max affiche un empattement de 2,820 m. Comparée à la Qin L (4,83 m de long, 1,90 m de large, 1,495 m de haut, empattement de 2,79 m), elle gagne 3,6 cm en longueur totale et 3 cm en empattement, tout en étant légèrement moins large.
Côté design, la berline reprend les codes de style des autres modèles électriques de BYD, avec une calandre fermée, des phares effilés remontant vers les ailes. Ajoutez à ceci une entrée d’air divisée en trois sections pour optimiser l’aérodynamisme et le refroidissement. À l’arrière, les feux adoptent un design soigné évoquant des rubans lumineux.
Plusieurs motorisations au choix
BYD propose la Qin Max en deux versions distinctes : hybride rechargeable et 100 % électrique.
La déclinaison hybride associe un moteur thermique 1,5 litre atmosphérique (74 kW) à un bloc électrique de 175 kW (235 ch), le tout alimenté par une batterie lithium fer phosphate (LFP), une technologie réputée pour sa durabilité.
Pour les clients optant pour une version zéro émission, deux motorisations électriques sont disponibles : une entrée de gamme de 120 kW (161 ch) et une version plus puissante de 240 kW (322 ch). Ces moteurs sont couplés à deux capacités de batterie : 52,9 kWh (autonomie annoncée de 530 km selon le cycle CLTC) ou 64,4 kWh (630 km).
La recharge ultra-rapide comme argument phare
La principale innovation de la Qin Max réside dans sa technologie de recharge flash, basée sur la deuxième génération de la batterie Blade de BYD. Selon les données du constructeur, issues de tests sur des modèles similaires, le système permet de passer de 10 % à 70 % de charge en cinq minutes, et de 10 % à 97 % en neuf minutes, à condition que les bornes publiques puissent fournir une puissance suffisante.
BYD met également en avant la résistance de sa batterie aux basses températures. En conditions hivernales (-30 °C), le temps de recharge n’augmente que de trois minutes par rapport à un environnement normal, un atout pour séduire tous les marchés.
Avec ce modèle, le constructeur chinois confirme sa stratégie visant à démocratiser les véhicules électriques en atténuant l’une des principales réticences des consommateurs : le temps passé à recharger. Il reste encore à savoir si elle sera commercialisée en France, réponse dans quelques mois.