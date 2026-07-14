Laurent_Marandet

Les jeunes aiment-ils les voitures de 5m de long ??? les chinois sans aucun doute, mais les européens c’est bien moins évident ! Déjà, beaucoup de jeunes citadins ne passent même pas le permis de conduire et n’ont pas de voiture. A la campagne, ceux qui n’ont pas le sou roulent en 106, vieille twingo ou vieille Clio, ceux qui ont les moyens font les gros bras avec une Audi A3 en collant le parechoc de la voiture qui les précèdent sur l’autoroute. Mais une grosse électrique chinoise, je ne vois pas bien l’attrait pour des jeunes.