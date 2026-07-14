Huawei s'emploie à nouveau à combler ses propres besoins. Cette fois, dans le secteur de la RAM.
S'il y a une entreprise chinoise qui a prouvé être capable de rebondir en temps de crise, c'est bien Huawei. Le géant de Shenzhen a ainsi réussi à passer outre les sanctions très importantes imposées par Washington à la fin de la décennie précédente, et a rebondir en devenant un acteur prépondérant des infrastructures télécoms, du cloud et des semi-conducteurs. Et face au nouveau défi de la pénurie de la RAM, Huawei veut aussi rebondir à nouveau.
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Huawei va bénéficier du soutien du gouvernement chinois pour créer sa propre usine de RAM
Aujourd'hui, personne n'a vraiment de solution à la pénurie de RAM, si ce n'est essayer de multiplier les fournisseurs dans un marché très concentré - ce qui signifie s'ouvrir plus aux entreprises chinoises comme CXMT. Mais Huawei a une autre réponse, plus inédite.
Selon le twitto Semiconductor Insider, dont Wccftech se fait l'écho, Huawei va tout simplement construire sa propre usine de production de RAM. Et dans ce projet, l'entreprise bénéficierait du soutien du gouvernement chinois ainsi que du fabricant de DRAM Swaysure.
Une nouvelle brique dans la souveraineté chinoise ?
Un projet très sérieux, puisque Huawei aurait déjà recruté des spécialistes pour cette usine, dont notamment l'ancien directeur d'une usine TSMC, qui deviendra le patron de la nouvelle filiale. Cette usine aura une capacité de production de 140 000 wafers par mois, et commencera avec un procédé en 28 nm.
Et si Huawei va pouvoir bénéficier de l'appui de la puissance publique chinoise, c'est que son projet s'inscrit dans la volonté de Pékin d'atteindre l'indépendance technologique la plus importante possible. À l'heure actuelle, le marché est capté à 95% par les trois acteurs SK Hynix, Samsung et l'Américain Micron. Si Washington souhaitait faire mal à la Chine sur la question de la RAM, il lui serait facile de créer des blocages. De quoi inciter Pékin à soutenir toutes les initiatives locales dans le domaine.