Qesaco

Il n’y aurait pas de pénurie si il n’y avait pas cette folie de l’IA .

J’ai un Iphone 15 Pro, je ne vais pas le changer tant que je n’aurai pas un BESOIN. Quand je lis que certains ont un 16, voir 17 et attendent le 18 … ils ne peuvent pas décemment se plaindre d’une hausse de prix …On a en effet le droit de ne pas céder à la frénésie pathologique du changement .

Pour une fois, ce sont les fabricants de composants qui investissent dans la recherche, construisent des usines , emploient des milliers de personnes qualifiées, qui peuvent gagner leur vie au lieu de devoir vendre à très bas prix sous la pression des assembleurs qui se goinfrent depuis des décennies …

Qu’attend Apple pour faire comme Huawei en fabriquant la RAM dans sa propre usine et porter son risque au lieu de le faire porter par des prestataires longtemps exsangues ?