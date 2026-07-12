Avant même le lancement de la GeForce RTX 5090, figure de proue de la génération Blackwell, plusieurs rumeurs avaient évoqué le possible lancement d’une version amoindrie, pensée pour le marché chinois.

Cette GeForce RTX 5090D – et, plus tard, la GeForce RTX 5090D V2 – a été conçue spécifiquement pour contourner les restrictions américaines imposées sur l’exportation de certains produits vers la Chine. Si certains petits malins ont pu en obtenir en Europe, ce n’est donc que par des moyens détournés. La GeForce RTX 5090 SE serait bien différente.

Notez bien qu’à l’heure actuelle, les sources sont peu nombreuses et que tout ce qui suit est donc à prendre avec un certain recul. NVIDIA n’a bien sûr rien confirmé pour le moment.