Non content de proposer des versions de sa RTX 5090 « adaptées » au marché chinois, NVIDIA aurait dans l’idée de compléter sa gamme globale.
Et si la GeForce RTX 5090 n’était plus complètement seule au sommet de la génération Blackwell ? Et si NVIDIA se laissait tenter par une déclinaison légèrement moins puissante de sa carte graphique la plus haut de gamme afin, justement, d’en réduire un peu le prix ?
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Diversifier encore le haut de gamme Blackwell
Avant même le lancement de la GeForce RTX 5090, figure de proue de la génération Blackwell, plusieurs rumeurs avaient évoqué le possible lancement d’une version amoindrie, pensée pour le marché chinois.
Cette GeForce RTX 5090D – et, plus tard, la GeForce RTX 5090D V2 – a été conçue spécifiquement pour contourner les restrictions américaines imposées sur l’exportation de certains produits vers la Chine. Si certains petits malins ont pu en obtenir en Europe, ce n’est donc que par des moyens détournés. La GeForce RTX 5090 SE serait bien différente.
Notez bien qu’à l’heure actuelle, les sources sont peu nombreuses et que tout ce qui suit est donc à prendre avec un certain recul. NVIDIA n’a bien sûr rien confirmé pour le moment.
Une sorte de GeForce RTX 5080 Ti
À en croire un article publié sur GameGPU et relayé par nos confrères de TechPowerUp, NVIDIA aurait donc dans l’idée d’une troisième déclinaison de sa GeForce RTX 5090, mais cette fois à destination du monde entier.
Baptisée GeForce RTX 5090 SE, celle-ci conserverait le GPU originel de la gamme, mais dans une mouture largement moins musclée. En effet, on ne parle plus ici que de 110 processeurs de flux contre 192 sur la carte originelle. De fait, nous n’aurions plus que 14 080 cœurs CUDA contre 21 760 sur la GeForce RTX 5090 que nous connaissons.
En revanche, il ne serait pas question de toucher à la quantité de mémoire vidéo : les 32 Go de GDDR7 sont toujours au menu. NVIDIA aurait toutefois dans l’idée de réduire la voilure côté interface avec un bus mémoire ramené à 384-bit quand il est de 512-bit sur la GeForce RTX 5090. La puissance serait logiquement sensiblement inférieure.
Rien de surprenant quand on sait que l’objectif de NVIDIA serait de proposer une carte graphique tout à la fois moins énergivore et moins onéreuse avec cette GeForce RTX 5090 SE donnée pour un TGP de 500 watts alors que la grande sœur culmine à 575 watts. Pour le prix, on parle de 1 500 dollars, soit un positionnement entre la RTX 5080 et la RTX 5090.
La question est donc maintenant de savoir si et quand NVIDIA proposera cette carte qui, de fait, semble être une sorte de GeForce RTX 5080 Ti. Pourquoi alors garder le nom de « 5090 » ? Des considérations marketing sans doute.