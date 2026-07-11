Le retournement est d'autant plus frappant que Sony avait lui-même fait du jeu physique un argument de communication redoutable à l'époque de la PlayStation 4. En 2013, alors que Microsoft inquiétait les joueurs avec les restrictions prévues autour des jeux Xbox One, le constructeur japonais avait publié une courte vidéo devenue culte. On y voyait Shuhei Yoshida remettre simplement un jeu PS4 à Adam Boyes, avant qu'un message ne résume l'idée : partager un jeu sur PlayStation tenait en une seule chose, donner le disque à quelqu'un.

Cette séquence avait marqué les esprits parce qu'elle disait beaucoup avec presque rien. Sony se plaçait alors du côté des joueurs attachés à la propriété, au prêt, à l'occasion et à la simplicité du support physique. Treize ans plus tard, le même constructeur prépare pourtant l'ère de l'après-disque pour ses futures productions, au point de transformer chaque édition physique confirmée en petite victoire pour les joueurs.

C'est d'ailleurs précisément ce qui donne du poids à l'annonce de Santa Monica Studio. God of War Laufey n'est pas seulement un futur jeu PlayStation attendu, il devient aussi l'un des derniers grands titres susceptibles de profiter encore d'une véritable sortie sur disque avant le basculement prévu en 2028. Reste maintenant une autre question, forcément scrutée de près par les joueurs : Intergalactic: The Heretic Prophet, la prochaine production de Naughty Dog, aura-t-elle elle aussi cette chance ?