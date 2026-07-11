Santa Monica Studio vient de confirmer que God of War Laufey aura bien droit à une sortie sur disque. Une précision qui aurait semblé banale il y a encore quelques semaines, mais qui prend aujourd’hui une tout autre dimension.
La confirmation est arrivée en marge d'une annonce pour la San Diego Comic-Con. Santa Monica Studio y dévoilait un panel consacré à God of War Laufey, réunissant la directrice du jeu Ariel Lawrence, le responsable créatif Cory Barlog, ainsi que les acteurs Deborah Ann Woll, Christopher Judge, Jack Quaid et Perlina Lau. En parallèle, le studio a publié un post précisant : « Nous pouvons confirmer que God of War Laufey sera disponible sur disque. » Une seule phrase, qui suffit à faire réagir la communauté du gaming à un moment où l'avenir du support physique n'a jamais été aussi incertain.
God of War Laufey aura bien droit à une version disque
À l'heure actuelle, God of War Laufey ne dispose toujours pas de date de sortie officielle. En revanche, le fait que le jeu soit prévu en version disque nous renseigne indirectement sur sa fenêtre de commercialisation. Sony a annoncé début juillet l'arrêt de la production de disques pour tous les nouveaux titres PlayStation à compter de janvier 2028. Si Santa Monica Studio confirme une édition physique, c'est que le lancement est planifié avant cette échéance. Les différents bruits de couloir évoquent d'ores et déjà un lancement au début de l'année 2027, potentiellement autour de février ou mars.
On rappelle que Rockstar a de son côté confirmé que l'édition boîte de Grand Theft Auto 6 ne contiendra qu'un code de téléchargement, sans aucun disque à l'intérieur. Drôle d'époque, diront certains.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
L’un des derniers grands jeux PlayStation sur disque ?
Le retournement est d'autant plus frappant que Sony avait lui-même fait du jeu physique un argument de communication redoutable à l'époque de la PlayStation 4. En 2013, alors que Microsoft inquiétait les joueurs avec les restrictions prévues autour des jeux Xbox One, le constructeur japonais avait publié une courte vidéo devenue culte. On y voyait Shuhei Yoshida remettre simplement un jeu PS4 à Adam Boyes, avant qu'un message ne résume l'idée : partager un jeu sur PlayStation tenait en une seule chose, donner le disque à quelqu'un.
Cette séquence avait marqué les esprits parce qu'elle disait beaucoup avec presque rien. Sony se plaçait alors du côté des joueurs attachés à la propriété, au prêt, à l'occasion et à la simplicité du support physique. Treize ans plus tard, le même constructeur prépare pourtant l'ère de l'après-disque pour ses futures productions, au point de transformer chaque édition physique confirmée en petite victoire pour les joueurs.
C'est d'ailleurs précisément ce qui donne du poids à l'annonce de Santa Monica Studio. God of War Laufey n'est pas seulement un futur jeu PlayStation attendu, il devient aussi l'un des derniers grands titres susceptibles de profiter encore d'une véritable sortie sur disque avant le basculement prévu en 2028. Reste maintenant une autre question, forcément scrutée de près par les joueurs : Intergalactic: The Heretic Prophet, la prochaine production de Naughty Dog, aura-t-elle elle aussi cette chance ?
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique