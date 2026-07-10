Le milliardaire français va effectuer une opération financière d'ampleur. Une opération qui va faire de Xavier Niel le premier actionnaire de Vodafone.
Xavier Niel n'est pas un étranger des opérations d'acquisition d'opérateurs étrangers. Le milliardaire français est ainsi encore au début de l'année devenu l'actionnaire majoritaire de Telefónica Chili. Et Xavier Niel ne regarde pas seulement vers le lointain. On peut le voir, avec cette énorme transaction qui vient d'être annoncée.
Xavier Niel s'offre 16,2% du capital de Vodafone
Il va y avoir du changement du côté du groupe des télécommunications britannique Vodafone. Son premier actionnaire, le groupe émirati e&, va en effet céder sa participation de 16,2% au véhicule d'investissement Vega, créé pour permettre à Xavier Niel de racheter cette part.
Cette dernière est valorisée à 5,1 milliards d'euros. Elle permettra à Xavier Niel de devenir le premier actionnaire du groupe Vodafone. Une étape à laquelle s'arrêtera l'homme d'affaires, puisque le communiqué publié explique que Vega ne souhaite pas devenir actionnaire majoritaire de Vodafone. Et les choses devraient aller très vite.
Vodafone continue sa restructuration
En effet, dans un autre communiqué publié par Vodafone, on apprend que le directeur général d'e&, Hatem Dowidar, qui siégeait au conseil d'administration, a déposé sa démission - avec effet immédiat. L'arrivée de Xavier Niel au sein de Vodafone s'effectue dans le cadre d'une restructuration menée plus largement par le groupe depuis déjà un certain temps.
Il y a un peu plus d'un an, Vodafone affichait en effet des pertes de 4,17 milliards d'euros, chiffre ramené depuis à 397 millions d'euros lors de la publication des résultats de son dernier exercice annuel décalé, qui s'est terminé le 31 mars 2026. Pour réduire les frais, Vodafone a ces dernières années vendu ses opérations en Espagne et en Italie, et a fusionné avec un concurrent au niveau du Royaume-Uni.