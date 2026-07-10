Il va y avoir du changement du côté du groupe des télécommunications britannique Vodafone. Son premier actionnaire, le groupe émirati e&, va en effet céder sa participation de 16,2% au véhicule d'investissement Vega, créé pour permettre à Xavier Niel de racheter cette part.

Cette dernière est valorisée à 5,1 milliards d'euros. Elle permettra à Xavier Niel de devenir le premier actionnaire du groupe Vodafone. Une étape à laquelle s'arrêtera l'homme d'affaires, puisque le communiqué publié explique que Vega ne souhaite pas devenir actionnaire majoritaire de Vodafone. Et les choses devraient aller très vite.