La justice a prononcé sept peines de prison ferme et deux peines avec sursis. Les juges ont également ordonné 19 placements en détention provisoire et 19 placements sous contrôle judiciaire. 22 personnes ont reçu une convocation devant un tribunal. Les parquets territorialement compétents jugeront les personnes mises en cause, selon leur lieu de domicile.

Le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire dès le 28 juin 2024, contre l’administrateur du site, alors basé en Bulgarie, pour fourniture d’une plateforme en ligne dédiée à des transactions illicites, et pour blanchiment. Les gendarmes avaient saisi les serveurs du site, situés en Allemagne, ainsi que son nom de domaine. Des enquêteurs sont intervenus en parallèle en Bulgarie, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Hongrie, sous la coordination d’Eurojust. Cinq pays européens ont donc contribué, aux côtés de la France, à cette enquête transnationale.

D'’autres plateformes ont copié le site fermé en 2024. La section de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête sur la première, « Bounty », dès l’été 2025. Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, a saisi l’Arcom dès l’apparition de ce site, en août 2025, et alerté les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Une autre plateforme, avec une interface identique, a repris son activité au printemps 2026 sous un nom différent. Le parquet de Paris a lancé une enquête sur cette résurgence en avril.

La gendarmerie nationale indique poursuivre les investigations liées à cette opération.