L’absence de chiffres officiels de Valve est, en soi, un signal. Une entreprise qui domine n’a pas besoin de faire du bruit. Mais cette opacité a un coût pour les observateurs du marché : on se retrouve à mesurer l’hégémonie d’une plateforme à la bande passante et aux déclarations réglementaires européennes. Ce que ces estimations confirment, c’est que le jeu PC a cessé d’être le parent pauvre du jeu vidéo, si tant est que ce fût jamais vraiment le cas. La question qui se pose maintenant à Sony et Microsoft : jusqu’où peuvent-ils ignorer cet écart ?