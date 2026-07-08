Valve ne communique plus ses chiffres depuis 2021, mais un analyste a fait le calcul : Steam frôlerait les 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit 60 % de plus que l’écosystème PlayStation. L’écart est colossal.
Steam a une façon bien à lui de dominer le marché tout en restant discret. Valve, entreprise privée jusqu’au bout des ongles, n’a plus publié le moindre chiffre d’audience depuis 2021, quand la plateforme revendiquait 132 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Trois ans plus tard, Simon Carless de Gamediscover a décidé de combler ce silence avec des données publiques. Son estimation : Steam aurait désormais dépassé les 200 millions de joueurs actifs chaque mois, contre 125 millions pour l’ensemble de l’écosystème PlayStation en mars 2026.
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Comment Steam compte ses joueurs sans rien dire
La méthode de Carless repose sur deux piliers. D’abord, les données déclarées par Steam au titre du Digital Services Act : plus de 31 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne au second semestre 2025. Ensuite, la répartition de la bande passante mondiale de Steam, disponible publiquement sur le site de Valve. En extrapolant la part européenne à l’échelle globale, l’analyste arrive à une fourchette entre 200 et 210 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce second chiffre étant obtenu en appliquant le taux de croissance des utilisateurs simultanés aux 132 millions de 2021.
Il faut tempérer : Valve n’a jamais précisé ce qu’elle entend par « utilisateur actif mensuel ». Ouvrir le client, lancer un jeu ou finaliser un achat ne pèsent pas forcément le même poids dans le calcul, et la bande passante dominée par l’Asie ne reflète pas parfaitement la distribution géographique des joueurs actifs. Carless lui-même présente ses chiffres comme un exercice d’estimation, pas comme une vérité comptable.
Un écart de 60 % qui change la perspective sur le marché
Sauf que même avec ces réserves, le rapport de force reste saisissant. Les 125 millions d'utilisateurs actifs par mois que Sony a déclarés en mars 2026 pour PlayStation représentent l’ensemble de son écosystème, consoles et mobile compris. Steam, lui, n’est que la partie visible d’un PC gaming en expansion constante : la plateforme de Valve dépasse déjà l’audience combinée de plusieurs géants sur certains titres. Le pic à 41,6 millions de joueurs simultanés atteint le 12 octobre 2025, dopé par le lancement de Battlefield 6, illustre une trajectoire que rien ne semble freiner : 19 millions de pics simultanés en 2020, 30 millions en 2023, 41,6 millions aujourd’hui. La courbe ne ment pas.
Pendant que Sony et Microsoft se disputent sur consoles, Valve grossit en silence, sans communiqués de presse ni keynotes. Le PC gaming, longtemps présenté comme un marché de niche face aux consoles, a visiblement changé de dimension.
L’absence de chiffres officiels de Valve est, en soi, un signal. Une entreprise qui domine n’a pas besoin de faire du bruit. Mais cette opacité a un coût pour les observateurs du marché : on se retrouve à mesurer l’hégémonie d’une plateforme à la bande passante et aux déclarations réglementaires européennes. Ce que ces estimations confirment, c’est que le jeu PC a cessé d’être le parent pauvre du jeu vidéo, si tant est que ce fût jamais vraiment le cas. La question qui se pose maintenant à Sony et Microsoft : jusqu’où peuvent-ils ignorer cet écart ?