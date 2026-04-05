Vous le savez sans doute, Valve publie – chaque mois – une sorte d'état des lieux des configurations des joueurs connectés à Steam, sa plateforme de jeu, indéboulonnable numéro un sur PC.

Début avril donc, la société fondée par Gabe Newell a mis en ligne les informations relatives au mois de mars. Comme l'expliquent nos confrères de Phoronix, ont permis une correction par rapport à janvier/février où les vacances du Nouvel An chinois avaient entraîné une surreprésentation des joueurs chinois.

Un phénomène qui avait troublé la tendance observée en fin d'année dernière : celle de la montée en puissance du système d'exploitation Linux. En effet, entre septembre et décembre 2025, la hausse de l'OS au pingouin avait été constante jusqu'à atteindre 3,5 % des systèmes utilisés sur Steam en toute fin d'année dernière. Janvier et février avaient marqué un net recul.

La tendance revient à la normale avec les statistiques de mars : la progression de Linux se confirme avec, logiquement, une baisse substantielle des parts de marché détenues par Microsoft et son Windows.