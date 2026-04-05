Toujours largement dominateur, le système d'exploitation Windows recule sur Steam et c'est clairement Linux qui en profite.
Issue des données statistiques publiées le 1ᵉʳ avril dernier par Valve, cette nouvelle n'a pourtant rien d'un poisson d'avril et si le danger est loin d'être menaçant pour Microsoft, il témoigne d'habitudes nouvelles.
Hausse de Linux sur la fin d'année 2025
Vous le savez sans doute, Valve publie – chaque mois – une sorte d'état des lieux des configurations des joueurs connectés à Steam, sa plateforme de jeu, indéboulonnable numéro un sur PC.
Début avril donc, la société fondée par Gabe Newell a mis en ligne les informations relatives au mois de mars. Comme l'expliquent nos confrères de Phoronix, ont permis une correction par rapport à janvier/février où les vacances du Nouvel An chinois avaient entraîné une surreprésentation des joueurs chinois.
Un phénomène qui avait troublé la tendance observée en fin d'année dernière : celle de la montée en puissance du système d'exploitation Linux. En effet, entre septembre et décembre 2025, la hausse de l'OS au pingouin avait été constante jusqu'à atteindre 3,5 % des systèmes utilisés sur Steam en toute fin d'année dernière. Janvier et février avaient marqué un net recul.
La tendance revient à la normale avec les statistiques de mars : la progression de Linux se confirme avec, logiquement, une baisse substantielle des parts de marché détenues par Microsoft et son Windows.
Windows encore largement dominateur
« Son Windows » ? Nous devrions plutôt dire « ses Windows » puisqu'à l'heure actuelle, ce sont deux, voire trois versions de Windows qui cohabitent dans les statistiques de Steam.
Évacuons rapidement la présence de Windows 7, elle est résiduelle. À 0,08 % de parts de marché, le vieillissant OS ne représente plus grand-chose, même s'il y a eu un +0,03 % sur ces dernières semaines. Plus important, le recul de Windows 10 est très net et l'OS lancé en 2015 n'est plus présent que sur un gros quart (25,36 %) des machines connectées à Steam.
De fait, c'est Windows 11 qui se taille la part du lion. Le système d'exploitation le plus récent de Microsoft peut maintenant revendiquer une part de marché de 66,85 % sur Steam : on peut donc dire qu'à peu près les deux tiers des PC sur la plateforme de Valve tournent avec Windows 11. Qui a dit que les joueurs étaient complètement réfractaires à l'OS ?
Cela dit, si Windows 11 domine de la tête et des épaules ce « classement », un recul de Windows dans son ensemble est perceptible : Microsoft ne détient « plus que » 92,33 % du marché Steam.
Quitter Windows 10 pour rejoindre Linux ?
Pas de quoi paniquer pour Microsoft bien sûr : Windows domine toujours outrageusement le monde du jeu sur PC. Année après année, sa baisse se confirme cependant.
Il n'y a pas si longtemps, Windows pouvait se targuer de détenir 96 %, voire 98 % du marché du jeu PC. Dans ce contexte, les 92,33 % de mars 2026 peuvent être perçus comme un revers relatif, d'autant que la baisse profite surtout à un seul autre système d'exploitation. Si macOS progresse doucement, c'est en effet surtout Linux qui profite du recul de Microsoft.
Aujourd'hui, le système au pingouin représente un peu plus de 5 % de parts de marché et si cela reste anecdotique, cela souligne une tendance que nous observons de manière très nette avec d'un côté l'engouement autour du Steam Deck (et son SteamOS un dérivé d'Arch Linux) et, de l'autre, l'intérêt pour les distributions Linux tournées vers le jeu vidéo.
Regata OS, Pop!_OS ou Nobara ne sont pas encore très connues, mais Drauger OS commence à se faire un petit nom et que dire de Bazzite. Plus simple que jamais et proche en apparence de SteamOS, la distribution touche tous les PC. Par ailleurs, l'intérêt du monde Linux pour le jeu se manifeste par l'arrivée de distributions majeures avec les Fedora Game Spin et Ubuntu Game Pack.
Tout porte à croire que la progression de Linux devrait se poursuivre dans les mois à venir alors Valve déploie d'importants efforts pour que le jeu vidéo PC ne soit pas une exclusivité Windows.