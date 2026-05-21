La firme japonaise teste actuellement un nouveau widget pour la PlayStation 5, capable d’afficher les jeux les plus joués de la semaine. Une fonction qui rappelle immédiatement les célèbres Steam Charts du géant américain Valve.
Depuis longtemps déjà, sur Steam, il suffit de quelques clics pour connaître les jeux les plus populaires du moment, suivre l’évolution du nombre de joueurs ou observer l’explosion soudaine d’un titre après une mise à jour. Sur consoles, les classements se limitent souvent aux meilleures ventes, sans véritable indication sur les jeux réellement pratiqués au quotidien. Mais cela pourrait bientôt changer du côté de Sony comme le rapporte Kotaku.
Sony veut rendre la PS5 un peu moins opaque
Repérée tout récemment, cette nouvelle fonction prend la forme d’un widget intégré à l’Espace Bienvenue de la PS5. L’idée est d’afficher les titres les plus joués dans une région donnée, mais aussi les jeux tendance du moment, grâce à différentes métriques d’activité.
Jusqu’ici, le fabricant communiquait essentiellement via les ventes ou quelques statistiques ponctuelles partagées lors de bilans financiers. Désormais, les joueurs pourraient donc voir en temps réel quels titres dominent réellement les habitudes de jeu. Un terrain que Valve occupe depuis très longtemps avec Steam.
Sur Steam, le succès d’un jeu se mesure presque instantanément avec le nombre de joueurs connectés, les pics de fréquentation, les courbes de progression…
Une transparence qui participe aussi au bouche-à-oreille autour de certains jeux indépendants ou phénomènes viraux. A l’heure actuelle, le widget PS5 se limite à des données hebdomadaires et reste assez sommaire dans sa présentation.
Fortnite écrase tout… en attendant GTA VI
Outre un onglet permettant d’observer les jeux enregistrant une forte progression d’activité (les « Trending Now »), le widget permet de visualiser les jeux les plus populaires.
Sans grande surprise, c’est Fortnite qui domine très largement le classement avec environ 14,6 millions de joueurs hebdomadaires aux États-Unis. Derrière, on retrouve l’increvable Grand Theft Auto V (5,13 millions) et Minecraft (4,97 millions), suivis notamment de Call of Duty, Apex Legends ou, encore, Marvel Rivals.
Un classement qui illustre on ne peut mieux l’évolution du marché, avec des jeux « service » et multijoueurs qui occupent désormais une place écrasante dans les habitudes des joueurs. Même GTA V doit une partie de sa longévité phénoménale à GTA Online, constamment alimenté en contenus et événements par Rockstar.
Et forcément, cette domination des expériences en ligne risque de faire grincer quelques dents chez les amateurs de grandes aventures solo, puisqu’à l’heure actuelle, les jeux narratifs premium, pourtant souvent salués par la critique et souvent mis en avant par Sony, peinent mécaniquement à rivaliser avec des titres conçus pour retenir les joueurs pendant des centaines d’heures.
Si ce widget venait à être déployé à grande échelle d’ici la sortie de GTA VI, Sony pourrait disposer d’un outil assez spectaculaire pour observer l’ampleur du phénomène en direct. Et au vu des attentes autour du jeu de Rockstar, difficile d’imaginer autre chose qu’une véritable explosion des statistiques dès les premiers jours.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique