Outre un onglet permettant d’observer les jeux enregistrant une forte progression d’activité (les « Trending Now »), le widget permet de visualiser les jeux les plus populaires.

Sans grande surprise, c’est Fortnite qui domine très largement le classement avec environ 14,6 millions de joueurs hebdomadaires aux États-Unis. Derrière, on retrouve l’increvable Grand Theft Auto V (5,13 millions) et Minecraft (4,97 millions), suivis notamment de Call of Duty, Apex Legends ou, encore, Marvel Rivals.