Le rendez-vous à venir devrait également permettre à Sony d'en remettre une couche concernant Saros (signé Housemarque, à l'origine de Returnal), lequel a déjà eu droit à un State of Play dédié, sans oublier bien sûr le Wolverine d'Insomniac Games.

Ghost of Yotei pourrait également avoir droit à son moment, avec une mise à jour à venir, tandis que certains se prennent à rêver d'en découvrir davantage concernant Intergalactic : The Heretic Prophet de Naughty Dog. Et peut-on rêver d'une éventuelle mention à GTA 6… ?