Ce jeudi 12 février, les joueurs PlayStation sont invités à veiller un peu plus tard que prévu. Sony va diffuser une nouvelle émission State of Play, dont la durée a de quoi surprendre, le géant nippon indiquant « plus de 60 minutes d’actus, de gameplay et d’annonces de la part de studios de jeu du monde entier ». Déception interdite ?
Voilà quelques années maintenant que Sony a habitué sa communauté aux rendez-vous State of Play. Des émissions diffusées en ligne qui permettent à PlayStation de soigner sa communication, et de lever le voile sur les jeux à venir, de faire un focus sur un titre en particulier… Ce jeudi 12 février, les joueurs devront se connecter à 23 heures (heure française) pour découvrir ce que Sony mijote pour les mois à venir.
Le plein de jeux
Sur son blog officiel, Sony promet « des jeux indépendants et de développeurs tiers à ne manquer sous aucun prétexte ». Évidemment, le show fera également la part belle aux productions maison, et Sony devrait ainsi évoquer plus en détail Horizon Hunter Gathering, issu de la célèbre licence de Guerrilla Games, officialisé en début de mois.
Le rendez-vous à venir devrait également permettre à Sony d'en remettre une couche concernant Saros (signé Housemarque, à l'origine de Returnal), lequel a déjà eu droit à un State of Play dédié, sans oublier bien sûr le Wolverine d'Insomniac Games.
Ghost of Yotei pourrait également avoir droit à son moment, avec une mise à jour à venir, tandis que certains se prennent à rêver d'en découvrir davantage concernant Intergalactic : The Heretic Prophet de Naughty Dog. Et peut-on rêver d'une éventuelle mention à GTA 6… ?
Toujours est-il que la durée annoncée de ce State of Play interroge. Si Sony est déjà parvenu à rendre soporifiques des présentations habituellement cantonnées à une grosse trentaine de minutes, on espère que le géant nippon disposera d’arguments suffisants pour maintenir l’attention sur plus d’une heure, sous peine de susciter une certaine déception.
Le programme devrait, sans surprise, faire également la part belle aux projets indépendants et aux productions plus modestes, mais gageons que Sony parviendra à raviver l’enthousiasme de ses fans (et des autres).
Du nouveau aussi côté hardware ?
Côté hardware, le géant nippon pourrait profiter de l'occasion pour en dévoiler davantage concernant ses Pulse Elevate, les premières enceintes sans fil maison dédiées à la pratique du gaming.
Sony pourrait également profiter de cette occasion pour en dévoiler davantage sur une mise à jour dédiée à la PS5 Pro attendue dans le courant du mois de mars, et qui pourrait sensiblement changer la donne concernant la console et son PSSR.
À cela pourrait s’ajouter un autre périphérique dont on parle de plus en plus ces derniers mois : une nouvelle version du PS Portal.
Selon plusieurs rumeurs, Sony préparerait en effet une évolution de son dispositif de lecture à distance, qui serait cette fois équipé d’un écran OLED. Aucun bouleversement esthétique ne serait à l’ordre du jour, mais l’adoption d’une technologie d’affichage plus avancée pourrait suffire à convaincre certains utilisateurs encore hésitants à franchir le pas.
Rendez-vous est pris pour ce jeudi 12 février à 23 heures donc, sur YouTube et Twitch.
- La meilleure solution pour le Remote Play PS5
- La prise en mains (et les fonctions DualSense)
- La configuration, simplissime
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique