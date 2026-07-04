Le lancement du mini-PC AooStar GODY est l’occasion pour la marque de le comparer à la Steam Machine. Ça ne nous semble pas être très judicieux.
Les mini-PC n’ont pas attendu l’annonce et la sortie de la Steam Machine pour prendre de l’importance. Malgré la crise de la DRAM, ils continuent d’ailleurs à plutôt bien se vendre, même si dans de nombreux cas l’orientation gaming est limitée. Pas chez AooStar et son GODY.
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Vers une vague de Steam Machine-clones ?
Sur Clubic, nous testons des mini-PC depuis des années déjà, mais il faut nous reconnaître que l'émergence des APU d’AMD – ces processeurs dotés d'une puissante solution graphique intégrée – a pas mal changé les choses.
Valve est toutefois parvenu à aller encore un peu plus loin : avec des dimensions de 156 mm x 152 mm x 162 mm, sa Steam Machine appartient sans le moindre doute au monde des mini-PC, mais elle intègre un véritable GPU dédié (ou discrete en anglais) pour des performances gaming sans commune mesure avec ce que l’on trouvait sur les mini-PC « d'avant ».
Forcément, cela a donné des idées à de nombreux fabricants qui n’ont même pas attendu de pouvoir vérifier le succès de la Steam Machine pour se lancer. Le groupe français LDLC y est allé de son éphémère coup de pub avec une Stim Machine qui n’est déjà plus disponible, mais d’autres semblent vouloir s’inscrire davantage dans la durée.
AooStar GODY et Steam Machine : deux produits et deux marchés bien distincts
AooStar est l’un d’entre eux et, avec déjà plusieurs barebones à son catalogue, la société a décidé d’en mettre au point un qui se tourne donc davantage vers le jeu vidéo, un concurrent à la Steam Machine… Enfin, pas tout à fait.
Oui, vous avez bien lu, il est question d’un barebone. Vous ne savez pas ce que c’est ? Eh bien, imaginez que Valve vende sa Steam Machine exactement dans sa version actuelle, mais sans barrette de RAM et sans SSD. Vous aurez alors un aperçu de ce qu'est un barebone : un mini-PC pour lequel on dispose de la structure principale, mais qui fait l'impasse sur certains des éléments les plus importants d'une configuration.
Des éléments d’autant plus importants aujourd’hui qu’il ne vous aura pas échappé que l’on traverse une crise sur la RAM et les SSD. Avec son GODY, AooStar se déleste donc presque de ce qui est le plus coûteux, ou en tout cas, le plus délicat/incertain à l’heure actuelle. Le barebone se destine donc avant tout à ceux qui auraient des composants « qui trainent ».
Parce que, pour le reste, c’est plutôt bien pensé par AooStar. Le GODY dispose d’un CPU autrement plus costaud que celui de Valve : on parle d'un Ryzen 9 7940HX en Zen 4 avec 16 cœurs et 32 threads, loin du 6 cœurs de la Steam Machine. Le GPU est un Radeon RX 7600M doté de 2 048 unités de calcul contre 1 792 sur la Steam Machine.
En pratique, on peut donc se dire que le GODY a des arguments à faire valoir, d’autant qu’il est redoutablement compact (200 mm x 193 mm x 80 mm) et qu'il peut se targuer d’avoir du Wi-Fi 7, du réseau 2,5 GbE et une connectique USB bien plus riche. Hélas, il est aussi très cher puisque les 849 dollars avancés par AooStar ne comprennent ni mémoire vive ni stockage, donc.
De plus, et c'est là que la comparaison avec la Steam Machine devient carrément douteuse : le CPU du GODY est donné pour un TDP compris entre 55 et 75 watts. Ce n’est QUE pour le CPU et c'est déjà plus ou moins dans les mêmes eaux que la Steam Machine dans son ensemble. Plus puissant donc, mais pas vraiment la même catégorie de produits finalement.