Sur Clubic, nous testons des mini-PC depuis des années déjà, mais il faut nous reconnaître que l'émergence des APU d’AMD – ces processeurs dotés d'une puissante solution graphique intégrée – a pas mal changé les choses.

Valve est toutefois parvenu à aller encore un peu plus loin : avec des dimensions de 156 mm x 152 mm x 162 mm, sa Steam Machine appartient sans le moindre doute au monde des mini-PC, mais elle intègre un véritable GPU dédié (ou discrete en anglais) pour des performances gaming sans commune mesure avec ce que l’on trouvait sur les mini-PC « d'avant ».

Forcément, cela a donné des idées à de nombreux fabricants qui n’ont même pas attendu de pouvoir vérifier le succès de la Steam Machine pour se lancer. Le groupe français LDLC y est allé de son éphémère coup de pub avec une Stim Machine qui n’est déjà plus disponible, mais d’autres semblent vouloir s’inscrire davantage dans la durée.