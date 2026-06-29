Annoncé à 1299 dollars outre-Atlantique, ce Steamroller combine un AMD Ryzen 5 9600X, 16 Go de DDR5-5600 et une Radeon RX 7600 (RDNA 3, 32 unités de calcul et 2048 stream processors) pour viser le gaming en 1080p.

Rien de réellement folichon à première vue, sauf que cet appareil est l'un des tout premiers à être livré avec SteamOS installé par défaut. De quoi en faire une alternative à la Steam Machine et ouvrir la voie à d'autres constructeurs.

Sur le plan matériel, le Steamroller intègre aussi 1 To de SSD, une carte mère B650M ou B950M Wi-Fi ainsi qu'un watercooling AiO de 240 mm, le tout alimenté par un bloc 650W 80+ Gold et logé dans un boîtier Jonsbo D32 black case.