Le constructeur MetaPC a lancé les précommandes de son petit Steamroller, un PC fixe compact aux spécifications modestes… mais qui est l'un des tout premiers de sa génération à bénéficier d'une préinstallation de SteamOS.
Coup d'envoi pour les précommandes d'un PC pas très puissant et probablement un peu cher : le MetaPC Steamroller. Alors pourquoi en parler ? Parce qu'il s'appuie sur un système d'exploitation dont vous entendez beaucoup parler en ce moment.
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Keep rollin', rollin', rollin', rollin'…
Annoncé à 1299 dollars outre-Atlantique, ce Steamroller combine un AMD Ryzen 5 9600X, 16 Go de DDR5-5600 et une Radeon RX 7600 (RDNA 3, 32 unités de calcul et 2048 stream processors) pour viser le gaming en 1080p.
Rien de réellement folichon à première vue, sauf que cet appareil est l'un des tout premiers à être livré avec SteamOS installé par défaut. De quoi en faire une alternative à la Steam Machine et ouvrir la voie à d'autres constructeurs.
Sur le plan matériel, le Steamroller intègre aussi 1 To de SSD, une carte mère B650M ou B950M Wi-Fi ainsi qu'un watercooling AiO de 240 mm, le tout alimenté par un bloc 650W 80+ Gold et logé dans un boîtier Jonsbo D32 black case.
Le concept de 2015 validé en 2026 ?
Cette configuration développe plus de performances que la Steam Machine officielle. Elle dispose en effet d'un CPU nettement plus rapide et d'une carte graphique dotée d'un plus grand nombre d'unités de calcul que l'iGPU intégré à la puce semi-custom de la console lancée par Valve.
Notez que l'idée de PC tiers lancés avec SteamOS installé par défaut n'est, au fond, pas si nouvelle que ça. Elle l'est seulement sur cette génération de machines.
Il y a 11 ans, les premières Steam Machines étaient justement des PC Alienware, Zotac ou encore CyberPower équipés de SteamOS. La différence, c'est qu'entre temps, Valve a sérieusement musclé son environnement logiciel, Proton en tête, pour réussir ce qu'il avait échoué à susciter en 2015 : une troisième voie entre le PC et la console.