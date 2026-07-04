Et si le QD-OLED parvenait enfin à se débarrasser d'une partie de sa complexité industrielle ? Des chercheurs sud-coréens ont mis au point une nouvelle méthode de fabrication sur un seul substrat, qui pourrait, à terme, rendre les téléviseurs QD-OLED plus simples à produire, plus fins, plus lumineux… et peut-être moins chers.
Le QD-OLED n’a jamais vraiment eu à convaincre sur la qualité d’image. Son vrai problème se situe plutôt en coulisses : il reste plus complexe à produire que d’autres technologies d’affichage, ce qui limite encore sa diffusion et pèse sur son prix. C’est justement sur ce point qu’une équipe de chercheurs sud-coréens affirme avoir trouvé une nouvelle piste.
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Une technologie superbe, mais encore coûteuse à produire
Depuis son arrivée sur le marché, le QD-OLED fait partie des technologies d'affichage les plus séduisantes pour les amateurs d'image, sur téléviseurs comme sur moniteurs. Le principe est connu : on part d'une source OLED bleue, puis une couche de points quantiques se charge de convertir une partie de cette lumière en rouge et en vert. On obtient alors un contraste parfait, une très large couverture colorimétrique, des couleurs particulièrement pures et une luminosité souvent supérieure à celle des dalles WOLED traditionnelles.
Mais cette belle promesse a aussi son revers. Dans les panneaux actuels de Samsung Display, seul fabricant à commercialiser des dalles QD-OLED, la couche OLED et la couche de conversion à points quantiques sont déposées sur deux substrats distincts, ensuite assemblés entre eux. Cette étape d'assemblage pèse sur les rendements, les coûts de production et donc, mécaniquement, sur le prix final des téléviseurs.
C'est précisément ce verrou que des chercheurs de l'ETRI, l'institut public sud-coréen de recherche en électronique et télécommunications, disent avoir fait sauter, en collaboration avec Gosan Tech et Duksan Neolux. Leur approche : déposer directement, par impression jet d'encre, les points quantiques et la couche de délimitation des pixels (un matériau noir spécialement développé pour l'occasion) sur le dispositif OLED bleu, le tout sur un même substrat.
Une piste prometteuse, pas encore une révolution dans les rayons
Sur le papier, l'intérêt est évident. En supprimant l'étape d'assemblage, les chercheurs ouvrent la voie à une fabrication plus directe, avec moins d'étapes, moins de matériaux et potentiellement de meilleurs rendements. Autre avantage attendu : une meilleure efficacité lumineuse, puisque la lumière aurait moins de couches à traverser avant d'être convertie puis diffusée vers l'utilisateur.
Il y a aussi un bénéfice moins évident, mais tout aussi intéressant : la résolution. Dans le procédé actuel, la précision d'alignement lors de l'assemblage des deux substrats limite la finesse des pixels. En intégrant le tout sur un seul substrat, cette contrainte disparaît, ce qui ouvre la porte à des dalles QD-OLED plus haute résolution, notamment pour les moniteurs.
Reste à ne pas aller trop vite. Cette annonce ne signifie pas que des téléviseurs QD-OLED de 100 ou 120 pouces à prix cassé arriveront demain en magasin. On parle ici d'une avancée de procédé issue d'un institut de recherche, pas d'une ligne de production prête à sortir des millions de dalles. Il faudra encore vérifier la durée de vie, les rendements industriels, la stabilité de la couche OLED bleue et, surtout, la volonté de Samsung Display d'adopter cette approche dans ses usines.
Le signal reste toutefois intéressant. Alors que les téléviseurs MiniLED montent très haut en pic lumineux avec des prix de plus en plus agressifs, cette nouvelle méthode pourrait donner un peu d'air à une technologie dont le potentiel image est évident, mais dont l'avenir dépendra surtout de sa capacité à devenir plus accessible.