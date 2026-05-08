Le contraste avec LG Display au même salon reste intéressant, mais il ne résume pas toute la situation. D’un côté, LG continue de faire évoluer son WOLED, notamment avec ses structures Tandem destinées aux téléviseurs, aux moniteurs, aux PC portables, à l’automobile ou encore à la robotique. De l’autre, Samsung Display poursuit deux trajectoires en parallèle : le QD-OLED, déjà commercialisé, et le QDEL, encore au stade du prototype.



En 2026, l’OLED reste donc la technologie autoémissive la plus mature et la plus crédible commercialement, qu’il s’agisse du WOLED de LG Display ou du QD-OLED de Samsung Display. Le QDEL, lui, progresse à chaque salon de façon mesurable, reconnue par la communauté scientifique et soutenue par des investissements publics significatifs. Ce n’est plus une chimère de laboratoire, mais il est encore loin d'équiper nos produits du quotidien.