Selon le chercheur, l’entreprise a construit cette porte dérobée de façon délibérée. Il pense que Yarbo y voit un usage professionnel du canal, un accès distant réservé au dépannage ou au support technique. Le service client de Yarbo, qu’il avait alors contacté, avait présenté cet accès comme un simple outil de diagnostic, sans risque pour les utilisateurs.

Chaque robot héberge un composant nommé com.yarbo.frpc, qui ouvre un tunnel SSH permanent vers un serveur situé aux États-Unis. Yarbo configure ce service avec l’accès administrateur activé et un mot de passe root identique sur toute la gamme, remis en place à chaque mise à jour, même après une modification par le propriétaire. Une tâche cron, installée d’office sur l’appareil, relance ce tunnel toutes les minutes dès que le processus s'’arrête.

La plateforme AHA! Attribue un identifiant CVE aux trois failles distinctes recensées par Makris. Le 11 juin dernier, la CISA a confirmé le problème dans son avis ICSA-26-162-01. Une faille voisine provient d’un signalement séparé, celui du chercheur suédois Markus Lassfolk, du cabinet Truesec. Codés en dur dans l’application et identiques pour tous les comptes, les identifiants MQTT ouvrent un accès aux serveurs qui pilotent la flotte à distance. Avec un score de gravité critique atteignant 9,8 sur 10 sur l’échelle CVSS, cette faille obtient le code CVE-2026-7368. Un tiers peut y envoyer des commandes de déplacement ou déclencher l’arrêt d’urgence de n’importe quel robot connecté. Sans aucun identifiant, une API distincte renvoie la position GPS au centimètre près, le niveau de batterie et l’état de fonctionnement d'un robot, à partir de son seul numéro de série.