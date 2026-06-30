Free enrichit son offre TV by CANAL réservée aux abonnés Freebox. L'opérateur a annoncé mardi l'arrivée de six nouvelles chaînes thématiques et neuf programmes en replay, issus des plus grands succès de CANAL+, disponibles dès aujourd'hui pour les abonnés éligibles.
Dès ce mardi 30 juin 2026, les abonnés Freebox qui bénéficient de TV by CANAL accèdent à six chaînes inédites et gratuites, consacrées aux programmes cultes du diffuseur crypté, de Gym Direct à Clique TV. Trois services de replay en plus, dont les sketchs de Catherine et Liliane ou de Bertrand Usclat, complètent la mise à jour. L'offre reste réservée aux abonnés Freebox Ultra, Delta et Révolution, sous conditions d'éligibilité bien sûr.
Free fait revivre les programmes cultes de CANAL+ sur la Freebox
Sur le canal 62, Gym Direct transforme la Freebox en salle de sport version CANAL. Sandrine Arcizet et son équipe de coachs alignent renforcement musculaire, cardio, yoga et danse. Sur le 79, la même Sandrine Arcizet retrouve cette fois Elodie Ageron pour partir à la rencontre de passionnés d'animaux, de vétérinaires dévoués et de bêtes franchement extraordinaires, partout en France.
Direction le canal 86 pour retrouver Clique TV, le talk porté par Mouloud Achour et son équipe, durant lequel on retrouve des interviews, des artistes, et de la culture pop. Sur le 87, place à l'humour satirique, grivois et parodique du Journal de Groland, qui invite les téléspectateurs à pousser la porte de l'emblématique Présipauté pour un moment résolument décalé.
Les amateurs de loufoquerie retrouveront, sur le 88, la troupe culte des Deschiens, imaginée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Enfin, sur le canal 89, Free et Canal ressuscitent les interviews mythiques et hors du temps de Raphaël Mezrahi, où des célébrités se retrouvent face à un journaliste volontairement catastrophique. Les anciens se souviendront de l'échange plus que houleux avec Jean-Pierre Castaldi, c'était il y a plus de 30 ans désormais !
Comment profiter de TV by CANAL sur sa Freebox
Cette mise à jour de TV by CANAL pour les abonnés Freebox s'accompagne d'un autre cadeau pour les eux, avec la possibilité de revoir, à la demande, leurs programmes favoris directement depuis la Freebox, sans contrainte d'horaire. Trois émissions inédites rejoignent même le catalogue CANAL+, exclusivement en rattrapage, pour les inconditionnels d'un humour CANAL bien trempé.
Parmi elles, la revue de presse mordante de Catherine et Liliane (Alex Lutz et Bruno Sanches), qui a fait les belles heures du Petit Journal, tout droit venue du secrétariat de la rédaction ; Broute, les sketches caustiques de Bertrand Usclat qui épinglent les travers de notre société et les formats vidéo d'actualité ; et les meilleurs moments du duo de Caunes et Garcia, complices pendant sept ans en clôture de Nulle Part Ailleurs, entre sketches, déguisements cultes et invités parfois chahutés.
TV by CANAL est accessible, sous conditions d'éligibilité, aux abonnés Freebox Ultra, Freebox Delta et Freebox Révolution. Le bouquet est inclus d'office avec les offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Il reste aussi accessible depuis l'application CANAL+, sur smartphone, tablette ou TV connectée, avec la possibilité de télécharger certains programmes, jusqu'à trois téléchargements par programme, conservés 48 heures après le lancement de la première lecture et jusqu'à 30 jours après le téléchargement. À noter que la liste complète des chaînes, consultable sur free.fr, est susceptible d'évoluer dans les prochains mois.