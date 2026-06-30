Parmi elles, la revue de presse mordante de Catherine et Liliane (Alex Lutz et Bruno Sanches), qui a fait les belles heures du Petit Journal, tout droit venue du secrétariat de la rédaction ; Broute, les sketches caustiques de Bertrand Usclat qui épinglent les travers de notre société et les formats vidéo d'actualité ; et les meilleurs moments du duo de Caunes et Garcia, complices pendant sept ans en clôture de Nulle Part Ailleurs, entre sketches, déguisements cultes et invités parfois chahutés.