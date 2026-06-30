Ce mardi, Free a décidé de secouer le marché des montres connectées, en lançant une offre de financement à taux zéro pour l'Apple Watch. Pour certains, c'est l'opportunité de s'offrir une montre à la pomme sans aucun apport initial.
En s'associant avec l'organisme spécialisé Younited, l'opérateur de Xavier Niel, Free, permet d'étaler le paiement de sa montre sur 24 mois sans aucun apport de départ ni frais cachés, un vrai avantage pour celles et ceux qui désirent s'équiper d'une montre signée Apple. L'offre phare, dévoilée ce mardi 30 juin, concerne l'Apple Watch SE 3 Cellular, proposée à un tarif défiant toute concurrence avec l'eSIM incluse. Mais sachez que les toutes nouvelles Series 11 et Ultra 3 bénéficient également de ce coup de pouce financier exclusif, uniquement disponible en boutique.
Free s'associe à Younited pour proposer un crédit à taux zéro sur l'Apple Watch
Alors concrètement, Free s'associe à l'établissement de crédit en ligne Younited pour effacer le choc de la facture, si l'on devait une formule un peu clinquante. Dans le détail, vous repartez de la boutique avec votre Apple Watch au poignet sans débourser un seul euro le jour J. Le prix total de la montre est simplement découpé en 24 mensualités fixes, à taux zéro et sans le moindre frais caché. C'est d'une transparence totale, et si vous décidez de solder le reste de votre montre plus tôt que prévu, vous êtes libre de le faire à tout moment, sans payer la moindre pénalité financière. Maintenant, évoquons les modèles concernés.
L’offre phare concerne l’Apple Watch SE 3 en version Cellular de 40 mm. Affichée à seulement 12,46 euros par mois pendant deux ans, elle revient à un montant total de 299 euros. C'est un tarif exceptionnel pour ce modèle 4G autonome, puisqu'il est identique et parfois même moins élevé que la version achetée séparément.
Une procédure relativement facile, ouverte à la quasi-totalité des abonnés Free Mobile, mais qui doit être effectuée en boutique
Pour en profiter, il faudra se rendre dans l'une des boutiques de l'opérateur, où tout peut se faire en quelques minutes, du choix du modèle à la réception du contrat de crédit et de l'échéancier, ainsi que de la montre, bien entendu. Notons que l'offre est réservée aux titulaires des abonnements Série Free, Free 5G+ ou du tout nouveau Forfait Free Max, ce qui exclut les titulaires d'un forfait à 2 €. L'option eSIM Watch y est alors totalement intégrée sans aucun surcoût sur votre abonnement mobile mensuel.
Au-delà du prix, l'Apple Watch SE 3 intègre la puissante puce S10. Elle gagne un écran toujours activé, la charge rapide et des capteurs de pointe pour le suivi de la température, de l'apnée du sommeil et des estimations d'ovulation, devenant ainsi un excellent rapport qualité-prix. Free propose également en boutiques des offres de financement pour l'Apple Watch Series 11, ainsi que pour l'Apple Watch Ultra 3.
Free confirme bien que tout cela est accessible en boutique à compter d'aujourd'hui.