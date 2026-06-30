Alors concrètement, Free s'associe à l'établissement de crédit en ligne Younited pour effacer le choc de la facture, si l'on devait une formule un peu clinquante. Dans le détail, vous repartez de la boutique avec votre Apple Watch au poignet sans débourser un seul euro le jour J. Le prix total de la montre est simplement découpé en 24 mensualités fixes, à taux zéro et sans le moindre frais caché. C'est d'une transparence totale, et si vous décidez de solder le reste de votre montre plus tôt que prévu, vous êtes libre de le faire à tout moment, sans payer la moindre pénalité financière. Maintenant, évoquons les modèles concernés.