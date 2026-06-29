Foire aux questions

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Qu’est-ce que le PUE (Power Usage Effectiveness) et pourquoi le refroidissement pèse-t-il autant dans un data center ?

Le PUE mesure l’efficacité énergétique d’un data center en comparant l’énergie totale consommée par le site à celle utilisée uniquement par l’informatique (serveurs, stockage, réseau). Plus le PUE est proche de 1, moins il y a de « surcoûts » liés aux équipements de support, dont le refroidissement. Or les serveurs convertissent une grande partie de l’électricité en chaleur, et cette chaleur doit être évacuée en continu pour éviter pannes et vieillissement accéléré. Quand il fait chaud dehors, les systèmes de climatisation ou de refroidissement doivent travailler davantage, ce qui dégrade le PUE et augmente la facture électrique.

Pourquoi les serveurs dédiés à l’IA chauffent-ils plus que les infrastructures classiques ?

Les charges IA (entraînement et inférence) sollicitent intensément des GPU/accélérateurs, avec des consommations électriques élevées concentrées sur une faible surface de puce, donc une densité thermique importante. Cette chaleur est plus difficile à extraire qu’avec des serveurs généralistes, car elle se concentre dans des « hotspots ». En pratique, cela pousse les data centers à augmenter la capacité de refroidissement par rack et à revoir l’architecture des salles (flux d’air, confinement, distribution électrique). Plus la densité par rack monte, plus l’air devient limité, d’où l’intérêt croissant pour le refroidissement liquide.

Que change le refroidissement liquide “à 45 °C” annoncé pour des serveurs IA ?

Un refroidissement liquide à température plus élevée signifie que le fluide caloporteur peut circuler plus chaud tout en restant efficace pour capter la chaleur des composants. Cela réduit la dépendance à la production de « froid » (groupes frigorifiques), car on peut davantage utiliser du free cooling ou des échangeurs plus simples, surtout quand la température extérieure le permet. L’intérêt est double : baisse de la consommation électrique dédiée au refroidissement et meilleure stabilité à forte densité de calcul. En contrepartie, cela impose une conception adaptée (matériaux, pompes, raccords, détection de fuite) et une chaîne de maintenance plus exigeante qu’un simple refroidissement à air.