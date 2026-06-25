Le Suédois Polestar, constructeur de véhicules électriques détenu majoritairement par le groupe chinois Geely, ne pourra plus commercialiser de nouveaux véhicules aux États-Unis à partir du millésime 2027. Washington a refusé l’autorisation de vente en invoquant la réglementation fédérale sur les composants logiciels d’origine chinoise dans les véhicules connectés. Mais le constructeur regarde ailleurs.
Pendant que nous souffrons de la chaleur, en Amérique, c’est plutôt la douche froide pour Polestar, qui s’est vu éconduit par le gouvernement de Donald Trump. L’autorisation de vente est refusée à partir du millésime 2027. La décision applique un texte adopté sous l’administration Biden, qui interdit aux véhicules connectés intégrant des composants logiciels d’origine chinoise d’être commercialisés sur le territoire américain, à partir de 2027, puis d’y être importés avec des composants matériels d'origine chinoise à partir de 2030
Et il se trouve que Polestar, bien que domicilié en Suède et coté au Nasdaq, reste une filiale du groupe Geely, conglomérat automobile chinois également propriétaire de Volvo. Il n’en a pas fallu plus à l'administration pour déclencher l’interdiction, quelle que soit la localisation de l’assemblage.Polestar continuera d’écouler les stocks existants de Polestar 3 et Polestar 4 aux États-Unis et maintiendra l’accès à son réseau de service après-vente. Mais aucune nouvelle unité ne pourra y être proposée à la vente à partir de la prochaine gamme annuelle. Michael Lohscheller, directeur général de Polestar, a déclaré à Reuters que « l'industrie automobile entre dans une nouvelle phase, fondée sur des dynamiques régionales ».
Polestar 3 fabriquée en Caroline du Sud, mais pas au-delà de 2026
Depuis mars dernier, Polestar avait décidé de consolider la production mondiale de sa Polestar 3 à l’usine Volvo de Ridgeville, en Caroline du Sud, au détriment du site de Chengdu en Chine. L’assemblage intégral sur sol américain devait être opérationnel dès le quatrième trimestre. Cette stratégie répondait aux pressions tarifaires de l’administration Trump sur les véhicules importés de Chine. Elle ne résout pourtant pas le problème réglementaire du contrôle par une entité chinoise, identifié comme critère déclencheur de l’interdiction. La Polestar 3, seul modèle assemblé en Amérique du Nord, n’échappe donc pas au blocage.
Cela compromet donc l'usine Volvo de Ridgeville, qui avait investi 1,3 milliard de dollars au cours des dix dernières années pour atteindre une capacité annuelle de 150 000 véhicules. Volvo prévoyait d’y ajouter la production de son XC60 et d’un modèle hybride nouvelle génération avant 2030. Ces projets restent inchangés pour l’instant, mais la sortie de Polestar du marché américain retire une part significative du volume initialement prévu pour ce site.
Polestar accélère son déploiement en Europe, la France en tête
Mais il semble que ça ne fasse pas trembler le constructeur suédois pour autant. Car l’entreprise avait anticipé ce recentrage bien avant la notification américaine. Au premier trimestre 2026, 94 % des ventes de Polestar provenaient de marchés hors États-Unis. L’Europe constitue le principal relais de croissance. La France, dernier grand marché européen ouvert par Polestar après quatre ans de litige judiciaire autour de son logo, jugé trop proche du double-chevron de Citroën, achève sa première année de commercialisation. Stéphane Le Guével, directeur général de Polestar France et Europe du Sud, a déclaré en juin que « la France est un réservoir de croissance pour Polestar », précisant que la marque prévoit de doubler son nombre de contrats d’agents d’ici la fin de l’année sur le territoire français.
La feuille de route produit confirme cette orientation. Le SUV compact Polestar 7, prochain modèle entièrement nouveau de la gamme, sera fabriqué en Slovaquie à l’usine Volvo de Košice, pour un lancement prévu en 2028. Le segment des SUV compacts électriques représente environ un tiers des volumes de véhicules électriques à batterie en Europe. D'ici là, une nouvelle variante de la Polestar 4 doit être livrée fin 2026, suivie d’une nouvelle génération de la berline Polestar 2 début 2027.