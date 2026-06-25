Pendant que nous souffrons de la chaleur, en Amérique, c’est plutôt la douche froide pour Polestar, qui s’est vu éconduit par le gouvernement de Donald Trump. L’autorisation de vente est refusée à partir du millésime 2027. La décision applique un texte adopté sous l’administration Biden, qui interdit aux véhicules connectés intégrant des composants logiciels d’origine chinoise d’être commercialisés sur le territoire américain, à partir de 2027, puis d’y être importés avec des composants matériels d'origine chinoise à partir de 2030

Et il se trouve que Polestar, bien que domicilié en Suède et coté au Nasdaq, reste une filiale du groupe Geely, conglomérat automobile chinois également propriétaire de Volvo. Il n’en a pas fallu plus à l'administration pour déclencher l’interdiction, quelle que soit la localisation de l’assemblage.Polestar continuera d’écouler les stocks existants de Polestar 3 et Polestar 4 aux États-Unis et maintiendra l’accès à son réseau de service après-vente. Mais aucune nouvelle unité ne pourra y être proposée à la vente à partir de la prochaine gamme annuelle. Michael Lohscheller, directeur général de Polestar, a déclaré à Reuters que « l'industrie automobile entre dans une nouvelle phase, fondée sur des dynamiques régionales ».

