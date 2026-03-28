Pendant des années, quiconque voulait acheter une voiture d’un constructeur chinois en Europe savait qu'il fallait être patient. Un modèle lancé sur le marché domestique pouvait mettre plusieurs mois, parfois plus d’un an, à arriver chez les concessionnaires européens, le temps de satisfaire aux exigences réglementaires, d’adapter les systèmes électroniques et d’ajuster l’expérience utilisateur.

Geely a décidé de couper court à tout ça. Le groupe a officialisé la fusion de ses deux centres d'ingénierie européens, en Suède et en Allemagne, sous une entité unique baptisée Geely Technology Europe. Pour Giovanni Lanfranchi, son directeur général il ne faudra pas plus de six mois entre la commercialisation en Chine et le lancement à l'international.

C'est deux fois moins que ce que pratique le groupe aujourd'hui.