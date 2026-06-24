Flare a découvert le script sur Pastebin, hébergé sous le titre « Windows Telemetry Update ». Dès son exécution, le script collecte le nom d’utilisateur, le nom de la machine et l’adresse IP publique de la victime. Il vérifie ensuite la présence de Telegram Desktop, force la fermeture de l’application pour libérer le verrou sur les fichiers, puis compresse l’intégralité du dossier tdata dans une archive nommée diag.zip. L’archive part vers l’attaquant via l’API du bot Telegram, et le script la supprime ensuite du disque pour effacer toute trace.

Sur Pastebin, une première version qui circulait n'arrivait pas à envoyer le fichier au bot, faute d’une implémentation correcte du format multipart requis par l’API. L’auteur a corrigé ce défaut dans la seconde version, preuve d’une phase de débogage active plutôt que d'un outil déjà déployé. Les analyses de Flare n’ont relevé aucune exfiltration réelle de données vers des victimes. L'auteur avait baptisé son bot afhbhfsdvfh_bot et lui avait attribué comme description : Telegram attacker. On ne peut plus clair.

Par ailleurs, les chercheurs ont trouvé dans l’historique du bot la trace d'un second outil, distinct du script PowerShell. Celui-là cible Telegram Web plutôt que l'application desktop : il extrait depuis le stockage local du navigateur les clés MTProto, l’équivalent côté web des clés contenues dans tdata. L'attaquant a configuré les deux outils pour qu’ils transitent par le même bot Telegram, mais leurs architectures techniques ne se recoupent pas.