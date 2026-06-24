Le projet à l'origine du conflit s'appelle WikiProject Intellectual Diversity. Sur Wikipedia, un WikiProject réunit des bénévoles autour d'une thématique commune, comme WikiProject AI Cleanup, qui traque les contenus générés par IA. Celui de Sanger visait à apporter davantage de perspectives, notamment conservatrices, jugées sous-représentées. Ce qui, en soi, n'enfreignait pas les règles du site. En revanche, le problème vient de la manière dont il a tenté de peser sur le vote destiné à officialiser ce groupe. L'homme a partagé le lien de la discussion à ses 91 000 abonnés sur X, en signalant le rapport de force entre partisans et opposants. Cette pratique correspond à ce que Wikipedia désigne par le terme "canvassing", c'est-à-dire solliciter du soutien hors plateforme pour influencer une discussion interne. Pour la fondation, cela vise à contourner les règles de neutralité qui encadrent ces votes.

Plusieurs éditeurs estiment par ailleurs que certains propos de Sanger pourraient être assimilés à des appels à l'"outing", c'est-à-dire à la divulgation de l'identité réelle de contributeurs qui éditent sous pseudonyme. Cette pratique est strictement interdite sur Wikipedia. Plusieurs éditeurs évoquent aussi un changement de posture depuis son retour. Sanger aurait davantage cherché à peser sur les règles de la communauté qu'à enrichir les articles, tout en accusant sans preuve certains administrateurs de bénéficier de financements occultes. L'un des modérateurs, Ilyas Lebleu, indique l'avoir averti deux mois plus tôt pour un comportement similaire, sans effet, et ajoute que Sanger a présenté la discussion comme une procédure quasi judiciaire plutôt que comme un échange ouvert entre pairs.