Larry Sanger, qui a participé à la création de Wikipedia en 2001, ne peut plus contribuer à l'encyclopédie en ligne. Les éditeurs bénévoles lui reprochent d'avoir mobilisé ses abonnés sur X pour faire pencher un débat interne en sa faveur.
Le cofondateur a été banni indéfiniment après qu'une discussion entre éditeurs a abouti à un accord général sur son exclusion. La sanction intervient après plusieurs mois de tensions autour d'un projet porté par Sanger, destiné à introduire davantage de pluralisme idéologique dans les contenus du site.
Une mobilisation sur X jugée contraire aux règles de Wikipedia
Le projet à l'origine du conflit s'appelle WikiProject Intellectual Diversity. Sur Wikipedia, un WikiProject réunit des bénévoles autour d'une thématique commune, comme WikiProject AI Cleanup, qui traque les contenus générés par IA. Celui de Sanger visait à apporter davantage de perspectives, notamment conservatrices, jugées sous-représentées. Ce qui, en soi, n'enfreignait pas les règles du site. En revanche, le problème vient de la manière dont il a tenté de peser sur le vote destiné à officialiser ce groupe. L'homme a partagé le lien de la discussion à ses 91 000 abonnés sur X, en signalant le rapport de force entre partisans et opposants. Cette pratique correspond à ce que Wikipedia désigne par le terme "canvassing", c'est-à-dire solliciter du soutien hors plateforme pour influencer une discussion interne. Pour la fondation, cela vise à contourner les règles de neutralité qui encadrent ces votes.
Plusieurs éditeurs estiment par ailleurs que certains propos de Sanger pourraient être assimilés à des appels à l'"outing", c'est-à-dire à la divulgation de l'identité réelle de contributeurs qui éditent sous pseudonyme. Cette pratique est strictement interdite sur Wikipedia. Plusieurs éditeurs évoquent aussi un changement de posture depuis son retour. Sanger aurait davantage cherché à peser sur les règles de la communauté qu'à enrichir les articles, tout en accusant sans preuve certains administrateurs de bénéficier de financements occultes. L'un des modérateurs, Ilyas Lebleu, indique l'avoir averti deux mois plus tôt pour un comportement similaire, sans effet, et ajoute que Sanger a présenté la discussion comme une procédure quasi judiciaire plutôt que comme un échange ouvert entre pairs.
La procédure prévoit normalement une discussion ouverte d'au moins 72 heures. Sanger a pourtant été banni avant l'expiration de ce délai, avant d'être débanni brièvement, puis exclu de manière définitive une fois la discussion close. Dans une déclaration transmise par un porte-parole, il dénonce l'absence de procédure formelle, sans mise en accusation structurée ni distinction entre les rôles d'accusation et de jugement. Selon 404 Media, qui rapporte l'affaire, il estime que Wikipedia "est devenu plus que jamais un système de loi de la foule".
Les critiques envers Wikipedia ne datent pas de cet épisode. Elon Musk a lui aussi régulièrement accusé le site d'orientation idéologique, une démarche qui a donné naissance à Grokipedia, une encyclopédie générée par IA dont la fiabilité a été contestée.