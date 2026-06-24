Le train allemand n'a pas déraillé. Il s'est tu. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Deutsche Bahn a demandé à ses trains de rester provisoirement à quai sur l’ensemble de son réseau ferré après une panne massive du GSM-R, le réseau radio numérique qui permet aux conducteurs de communiquer avec les centres de contrôle.

Et quand cette brique ne fonctionne plus, l'exploitant ne peut plus garantir les échanges indispensables à la circulation des trains. Résultat, l'un des plus grands réseaux ferroviaires d'Europe a été mis sur pause, non pas par une tempête, une grève ou une rupture de caténaire due à la canicule, mais par une panne de communication.

Une fin de soirée cauchemardesque

L'alerte est tombée vers 22h30. La compagnie allemande a alors évoqué une perturbation nationale de son système radio ferroviaire et demandé que les trains restent provisoirement à quai. Des voyageurs se sont alors retrouvés bloqués dans les gares avec des files d'attente aux guichets, des bons de taxi ou d'hôtel annoncés, et parfois, comme en France, très peu d'informations à destination des usagers.

La situation a commencé à se débloquer après minuit. La DB a alors indiqué que ses équipes IT avaient identifié puis résolu l'incident (sans toutefois préciser les causes de cette panne/bogue), permettant une reprise progressive du trafic. Ce matin, le réseau redémarrait largement, même si des retards et quelques suppressions restaient possibles.

Le GSM-R, ce vieux nerf numérique du rail européen

Le plus intéressant n'est pas seulement l'ampleur de la panne, mais la nature du système touché. Le GSM-R, pour Global System for Mobile Communications – Railway, est un standard européen de radiocommunication ferroviaire. Il sert aux échanges vocaux entre conducteurs et régulateurs, aux alertes et à la transmission de certaines données d'exploitation.