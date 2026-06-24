La Deutsche Bahn a suspendu tout son trafic cette nuit après une panne nationale de son système radio GSM-R. Un incident spectaculaire qui pose une question simple : la France pourrait-elle connaître le même scénario ?
Le train allemand n'a pas déraillé. Il s'est tu. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Deutsche Bahn a demandé à ses trains de rester provisoirement à quai sur l’ensemble de son réseau ferré après une panne massive du GSM-R, le réseau radio numérique qui permet aux conducteurs de communiquer avec les centres de contrôle.
Et quand cette brique ne fonctionne plus, l'exploitant ne peut plus garantir les échanges indispensables à la circulation des trains. Résultat, l'un des plus grands réseaux ferroviaires d'Europe a été mis sur pause, non pas par une tempête, une grève ou une rupture de caténaire due à la canicule, mais par une panne de communication.
Une fin de soirée cauchemardesque
L'alerte est tombée vers 22h30. La compagnie allemande a alors évoqué une perturbation nationale de son système radio ferroviaire et demandé que les trains restent provisoirement à quai. Des voyageurs se sont alors retrouvés bloqués dans les gares avec des files d'attente aux guichets, des bons de taxi ou d'hôtel annoncés, et parfois, comme en France, très peu d'informations à destination des usagers.
La situation a commencé à se débloquer après minuit. La DB a alors indiqué que ses équipes IT avaient identifié puis résolu l'incident (sans toutefois préciser les causes de cette panne/bogue), permettant une reprise progressive du trafic. Ce matin, le réseau redémarrait largement, même si des retards et quelques suppressions restaient possibles.
Le GSM-R, ce vieux nerf numérique du rail européen
Le plus intéressant n'est pas seulement l'ampleur de la panne, mais la nature du système touché. Le GSM-R, pour Global System for Mobile Communications – Railway, est un standard européen de radiocommunication ferroviaire. Il sert aux échanges vocaux entre conducteurs et régulateurs, aux alertes et à la transmission de certaines données d'exploitation.
Autrement dit, ce n'est pas le Wi-Fi des voyageurs qui est tombé, mais une couche bien plus critique, celle qui aide les trains à circuler en sécurité. La France utilise elle aussi cette famille technologique. Le GSM-R fait partie de l'architecture de communication liée à l'ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire. SNCF Réseau prépare d'ailleurs sa succession avec le FRMCS, une nouvelle génération de communication ferroviaire fondée sur la 5G, appelée à remplacer progressivement le GSM-R d'ici à 2035.
Cela ne signifie pas qu'un scénario allemand serait automatiquement reproductible en France. Les architectures, les redondances, les procédures d'exploitation et les plans de secours varient d'un pays à l'autre. Mais l'incident rappelle une évidence que l'on oublie facilement : plus le rail se numérise, plus il dépend de briques invisibles, parfois capables de bloquer tout le système.