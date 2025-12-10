Le scénario catastrophe est prévu pour le 19 janvier 2038, à 3h14 très précisément. Plus d'un tiers du réseau RATP pourrait s'immobiliser d'un coup. Pas de grève cette fois ni de panne mécanique ou d'électricité, « juste » un bug informatique tapi dans les entrailles des rames. Ce souci, caché par Alstom depuis des années, a débouché sur une condamnation du tribunal administratif de Paris, qui a ordonné au géant ferroviaire de le corriger sous peine de lourdes astreintes financières.