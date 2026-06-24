Concrètement, Paiement Mobile permet d’enregistrer une ou plusieurs cartes bancaires et de régler ses achats en NFC depuis son iPhone, sans passer par l’application Cartes ni par Apple Pay. Les données ne sont pas stockées dans Apple Cartes, mais directement dans l'application du Crédit Agricole. Pour payer, il faut ouvrir Paiement Mobile plutôt que de recourir au double clic habituel sur le bouton latéral.

Il est cependant possible de définir l'application comme solution de paiement sans contact par défaut dans iOS, via Réglages > Paiement et sans contact. Dans ce cas, le double clic sur le bouton latéral ouvre Paiement Mobile à la place de Wallet. L'application propose également un mode de démonstration pour simuler un paiement et se familiariser avec son fonctionnement avant de passer aux transactions réelles.

Cette émancipation n’est pas anodine sur le plan économique : elle permettrait au Crédit Agricole de s’affranchir des commissions prélevées par Apple sur chaque transaction réalisée via Apple Pay, une redevance qui agace depuis longtemps les établissements bancaires européens. Des banques allemandes avaient déjà franchi le pas, mais aucune française ne s’était encore lancée.