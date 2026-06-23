Dans un communiqué, AMD a confirmé la suppression et annoncé le rétablissement de l’option TSME pour les Ryzen 9000 de bureau via un BIOS à paraître en juillet 2026. Le constructeur parle d’une suppression « accidentelle » et de « précieux retours de la communauté ». Sauf que la question du motif initial reste entière : AMD n’a toujours pas expliqué pourquoi la fonction avait disparu, ni pourquoi aucune communication n’avait accompagné ce changement. L’hypothèse d'une segmentation marketing délibérée reste dans les esprits, d’autant que rien n’empêcherait AMD de reproduire la manœuvre sur de futures générations. Ce type de modification silencieuse pose une question plus large sur la transparence autour du chiffrement dans l’écosystème PC, à l’heure où les menaces physiques sur les données personnelles ne font que croître, y compris dans des contextes où la sécurité numérique s’accélère.