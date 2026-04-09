Les conséquences sont différentes selon les systèmes. Sous Linux et macOS, le développeur peut encore publier des versions, car ces plateformes ne passent pas par ce même compte de signature. En revanche, sous Windows, la situation est plus sensible. Le projet repose sur un certificat d’autorité délivré en 2011, lequel arrive à expiration. Lorsque ce certificat ne sera plus valable, les vérifications de sécurité de Windows, et notamment Secure Boot, risquent de bloquer davantage les binaires de VeraCrypt, voire d’imposer des manipulations avancées à l’utilisateur.

Forcément, sur le forum, les utilisateurs s'interrogent. On peut se demander ce que cela implique pour le chiffrement du disque système. Un PC chiffré avec VeraCrypt pourra-t-il encore démarrer normalement si Windows commence à bloquer les nouveaux fichiers du logiciel ? Même chose pour les volumes chiffrés. Resteront-ils accessibles avec les futures versions de Windows si les exécutables de VeraCrypt sont considérés comme "non fiables" ? Et quid de la version portable ? Si VeraCrypt est exécuté depuis une clé USB, sans installation, Windows acceptera-t-il encore ce type de fichier une fois le certificat expiré ?

En attendant que la situation soit résolue, soulignons qu'il existe des alternatives gratuites (sur Windows) et open source, comme Cryptomator. Plus simple, l'outil permet de créer et d'ouvrir des conteneurs chiffrés "au-dessus" du système plutôt qu’au cœur du démarrage. Au final, cela permet de limiter la dépendance aux pilotes signés et aux règles de sécurité les plus strictes de Microsoft, tout en gardant la possibilité de protéger ses fichiers.