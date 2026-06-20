La tech française perd l'un de ses bâtisseurs les plus discrets. Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft avec ses quatre frères en 1986, est mort dans le crash d'un avion de tourisme à La Baule, en Loire-Atlantique. L'accident, survenu ce vendredi près de l'aérodrome, a fait deux morts. Selon les premiers éléments, l'appareil, un Cessna 421, était parti de Rennes pour rejoindre un rassemblement aérien prévu durant le week-end.

Un pilier breton derrière l’aventure Ubisoft

Moins exposé que son frère Yves, actuel PDG d'Ubisoft, Claude Guillemot faisait partie du noyau familial qui a transformé une entreprise née dans le Morbihan en acteur mondial du jeu vidéo. Il dirigeait aussi Guillemot Corporation, maison mère de marques bien connues des joueurs comme Thrustmaster et Hercules, spécialisée dans les accessoires gaming et les solutions audio.

Sa disparition intervient alors qu'Ubisoft traverse une période délicate, entre restructurations, pression financière et attentes fortes autour de ses licences. Claude Guillemot n'était pas seulement un nom au conseil d’administration, il incarnait cette génération d'entrepreneurs qui ont, dans les années 80 et 90, fait entrer le jeu vidéo français dans la cour des grands.

La rédaction de Clubic adresse ses pensées les plus sincères aux familles et aux proches des deux victimes.