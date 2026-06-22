Jusqu'à 90 % de poids en moins, par paquets entiers

Caesium compresse les formats les plus courants (JPG, PNG, WebP et TIFF) en réduisant leur poids dans des proportions qui peuvent atteindre 90 %, tout en limitant la perte de qualité visible. L'opération se fait par lots : on glisse une série d'images, on règle le niveau de qualité voulu, et l'outil traite l'ensemble d'un coup.

Un aperçu côte à côte montre l'original et la version compressée avant d'enregistrer quoi que ce soit, histoire de vérifier que l'œil n'y voit que du feu. Au passage, Caesium peut aussi redimensionner les images, pratique quand une photo de 6 000 pixels de large doit juste illustrer un article de blog. Il existe en version installable et en version portable, et tourne aussi bien sur Windows que sur macOS ou Linux.

Le cloud ne verra pas une seule de vos photos

Là où un compresseur en ligne fait transiter vos fichiers par ses serveurs, Caesium ne fait sortir aucune image de votre disque. Pour des photos personnelles, des documents scannés ou des visuels professionnels sous confidentialité, la nuance n'a rien d'anecdotique (ce qui ne quitte pas votre machine ne peut pas fuiter).

Le logiciel est gratuit, open source et publié sous licence libre GPL, ce qui veut dire que son code est auditable par quiconque veut vérifier ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il ne fait pas. Pour qui compresse des images plus d'une fois par mois, l'installation se justifie largement face au passage répété par un service en ligne bridé.