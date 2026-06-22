Une pièce jointe trop lourde, un site qui rame sous le poids des images : compresser reste un passage obligé. Les services en ligne le font, mais à leurs conditions. Caesium le fait gratuitement, sans limite, sans rien envoyer en ligne.
Réduire le poids d'une image passe souvent par un site qui promet de la compression en deux clics. Sauf que ces services plafonnent vite : nombre de fichiers limité, taille maximale par image, et surtout l'obligation d'envoyer vos photos sur un serveur inconnu pour qu'elles reviennent allégées. Caesium prend le problème à l'envers, puisque tout se passe sur votre machine, sans compte ni quota.
- Compression d'images efficace
- Interface simple et intuitive
- Traitement par lot rapide
Jusqu'à 90 % de poids en moins, par paquets entiers
Caesium compresse les formats les plus courants (JPG, PNG, WebP et TIFF) en réduisant leur poids dans des proportions qui peuvent atteindre 90 %, tout en limitant la perte de qualité visible. L'opération se fait par lots : on glisse une série d'images, on règle le niveau de qualité voulu, et l'outil traite l'ensemble d'un coup.
Un aperçu côte à côte montre l'original et la version compressée avant d'enregistrer quoi que ce soit, histoire de vérifier que l'œil n'y voit que du feu. Au passage, Caesium peut aussi redimensionner les images, pratique quand une photo de 6 000 pixels de large doit juste illustrer un article de blog. Il existe en version installable et en version portable, et tourne aussi bien sur Windows que sur macOS ou Linux.
Le cloud ne verra pas une seule de vos photos
Là où un compresseur en ligne fait transiter vos fichiers par ses serveurs, Caesium ne fait sortir aucune image de votre disque. Pour des photos personnelles, des documents scannés ou des visuels professionnels sous confidentialité, la nuance n'a rien d'anecdotique (ce qui ne quitte pas votre machine ne peut pas fuiter).
Le logiciel est gratuit, open source et publié sous licence libre GPL, ce qui veut dire que son code est auditable par quiconque veut vérifier ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il ne fait pas. Pour qui compresse des images plus d'une fois par mois, l'installation se justifie largement face au passage répété par un service en ligne bridé.
- Compression d'images efficace
- Interface simple et intuitive
- Traitement par lot rapide