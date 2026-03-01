Les tests réalisés par des photographes et créateurs de contenu donnent une image plus nuancée que la promesse marketing. Upscayl excelle sur les images aux contours nets, les illustrations vectorisées ou les rendus 3D, où la netteté obtenue dépasse parfois celle de Photoshop. Sur les textures complexes, les visages ou les arrière-plans flous, le résultat peut présenter un suraffûtage ou des artefacts de rendu. Topaz Gigapixel AI conserve un avantage technique sur ces cas précis, notamment grâce à son module d'amélioration des visages.​​