Sur le papier, l’idée peut se défendre. La Coupe du monde est un événement populaire, Netflix dispose d’une immense base d’abonnés, et le principe d’un jeu de football accessible sans achat supplémentaire avait de quoi attirer les curieux. Mais une fois la curiosité passée, le résultat semble avoir bien du mal à convaincre.



Le problème, c’est que cette simplicité semble vite se transformer en limite. Les critiques pointent des contrôles peu naturels, avec un téléphone qui remplace difficilement une vraie manette. Passes, tirs, déplacements : tout repose sur des gestes tactiles qui donnent une impression moins précise, moins réactive, et parfois trop assistée. Dans un jeu de foot, où le plaisir vient justement du timing, de l’appel, du dosage ou du changement de rythme, cela fait beaucoup.