Le changement va plus loin encore dans certains textes de presse publiés à l’occasion de la WWDC. Plusieurs communiqués officiels d’Apple ne mentionnent plus le nom « Golden Gate » du tout, se référant simplement à « macOS 27 ». L’an dernier, dans des documents comparables, la marque utilisait systématiquement « macOS Tahoe 26 » ou « macOS Tahoe ».

Cette évolution rappelle le chemin déjà parcouru par iOS, iPadOS ou watchOS, qui n’ont jamais eu de noms propres et dont les versions se distinguent uniquement par leur numéro. Apple aligne peut-être macOS sur cette logique unifiée, plus lisible pour le grand public et plus cohérente à l’échelle de l’ensemble de ses systèmes.

L’année dernière, Apple avait déjà fait un grand ménage dans sa numérotation. iOS 18 cohabitait avec watchOS 11 et macOS 15. Un joyeux bazar dont même les fans avaient du mal à se dépatouiller. La marque avait opté pour une continuité : les nouveaux systèmes porteraient tous le même numéro, celui de l’année durant laquelle ils seront utilisés. Seul macOS gardait un nom de lieu californien, probablement par nostalgie. En son temps, Mac OS X avait épuisé tous les noms de félins (Snow Leopard, Tiger, Lion et on en passe). Ce temps semble révolu. On y perd en charme, mais on y gagne en lisibilité. C’est un détail pour beaucoup, mais pour les fans historiques du Mac, une page semble se tourner.