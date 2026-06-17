Apple semble amorcer discrètement la fin des noms californiens de macOS. Plusieurs pages d’assistance ont été mises à jour pour remplacer les appellations géographiques par de simples numéros de version, et la tendance se confirme jusque dans les communiqués officiels.
Depuis le tout premier Mac OS X Cheetah en 2001, Apple a toujours habillé ses systèmes d’exploitation de noms évocateurs : félins, sommets californiens, lieux emblématiques de l’État doré. Sequoia, Ventura, Monterey, Sonoma… autant d’étiquettes qui donnaient à chaque mise à jour une identité propre, presque une personnalité. Mais un changement discret, observé ces dernières heures sur plusieurs pages du site d’Apple, suggère que cette tradition pourrait toucher à sa fin. Et les indices s’accumulent.
Des pages d’assistance réécrites et les noms sont effacés
Depuis peu, Apple a mis à jour un certain nombre de pages d’assistance dédiées au Mac. Le point commun entre ces modifications : les noms de versions ont été remplacés par leurs équivalents numériques. Là où une page mentionnait « macOS Sequoia », on lit désormais « macOS 15 ». « macOS Ventura » est devenu « macOS 13 », et « macOS Monterey » a laissé place à « macOS 12 ». Dans plusieurs cas, ce remplacement constitue le seul changement apporté à la page, ce qui exclut toute mise à jour de fond et renforce l’idée d’une décision éditoriale délibérée.
Ce choix ne se limite pas aux versions anciennes. Apple semble également adopter cette logique pour macOS Golden Gate, le système présenté lors de la WWDC 2026. Sur le site de prévisualisation dédié, la firme emploie systématiquement la formulation « macOS 27 Golden Gate », faisant précéder le nom géographique par le numéro de version, là où les éditions précédentes se contentaient du seul nom.
Un glissement qui s’observe aussi dans les communiqués officiels
Le changement va plus loin encore dans certains textes de presse publiés à l’occasion de la WWDC. Plusieurs communiqués officiels d’Apple ne mentionnent plus le nom « Golden Gate » du tout, se référant simplement à « macOS 27 ». L’an dernier, dans des documents comparables, la marque utilisait systématiquement « macOS Tahoe 26 » ou « macOS Tahoe ».
Cette évolution rappelle le chemin déjà parcouru par iOS, iPadOS ou watchOS, qui n’ont jamais eu de noms propres et dont les versions se distinguent uniquement par leur numéro. Apple aligne peut-être macOS sur cette logique unifiée, plus lisible pour le grand public et plus cohérente à l’échelle de l’ensemble de ses systèmes.
L’année dernière, Apple avait déjà fait un grand ménage dans sa numérotation. iOS 18 cohabitait avec watchOS 11 et macOS 15. Un joyeux bazar dont même les fans avaient du mal à se dépatouiller. La marque avait opté pour une continuité : les nouveaux systèmes porteraient tous le même numéro, celui de l’année durant laquelle ils seront utilisés. Seul macOS gardait un nom de lieu californien, probablement par nostalgie. En son temps, Mac OS X avait épuisé tous les noms de félins (Snow Leopard, Tiger, Lion et on en passe). Ce temps semble révolu. On y perd en charme, mais on y gagne en lisibilité. C’est un détail pour beaucoup, mais pour les fans historiques du Mac, une page semble se tourner.