Un processeur avec une partie CPU assurée par Intel et une partie GPU conçue par NVIDIA. Avouez que, sur le papier, ça fait son petit effet.
L'investissement de cinq milliards de dollars de NVIDIA au sein d'Intel pose de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne les partenariats futurs entre les deux groupes américains. Production ? Conception ?
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L'alliance à cinq milliards
Il y a bientôt un an, alors qu'Intel traversait une grave crise existentielle, le gouvernement des États-Unis puis NVIDIA étaient intervenus pour injecter de l'argent frais dans le groupe américain.
Pour le gouvernement des États-Unis, il s'agissait bien sûr de défendre un de ses fleurons technologiques et, du même coup, de soutenir l'industrie du semi-conducteur passablement à la peine face aux géants d'Asie du Sud-Est. En revanche, pour NVIDIA, la raison était d'un autre ordre, bien plus pragmatique.
Le montant de l'alliance entre les deux groupes s'élevait à cinq milliards de dollars, de quoi faire de NVIDIA l'un des plus importants actionnaires d'Intel, à hauteur de 4 %. Dans la foulée, les deux groupes ont promis une flopée de collaborations sur plusieurs générations de produits.
Par exemple, nous avons très rapidement appris qu'Intel se chargera de la conception et de la fabrication de processeurs x86 spécifiques pour le compte des plateformes d'IA de NVIDIA. Mais il a aussi été question de futurs SoC (System on a Chip) Intel profitant de chiplets GeForce RTX.
Un SoC Intel x NVIDIA en 2028 ?
Imaginez, des puces estampillées Intel profitant d'une solution graphique intégrée basée sur les GeForce RTX de NVIDIA ? Voilà qui aurait de quoi faire trembler le concurrent de toujours de l'un et de l'autre, AMD.
Reste que, pour le moment, en dehors de déclarations d'intentions, il n'y a rien de concret à se mettre sous la dent. Prenons tout de suite les précautions d'usage, ni Intel ni NVIDIA n'ont confirmé ce qui va suivre, mais les informations dénichées par nos confrères de VideoCardz restent intéressantes.
En effet, à en croire Ergi Özüağ – ancien journaliste du site turc DonanimHaber et maintenant YouTubeur tech –, les choses se précisent nettement. Le premier SoC Intel à chiplet GeForce RTX serait non seulement apparu sur les feuilles de route d'Intel, mais son horizon n'est pas si éloigné.
On parle aujourd'hui d'un lancement au cours du premier trimestre de l'année 2028 avec présentation lors du CES, début janvier 2028, de Las Vegas.
En revanche, aucune information technique n'a filtré. Au mieux, il se dit que ce SoC fait partie de la famille de puces Serpent Lake, laquelle a été mentionnée par plusieurs fuites. Aucune idée non plus de l'implication réelle de NVIDIA dans le projet, mais le potentiel est énorme. Affaire à suivre comme on dit…