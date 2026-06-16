Il y a bientôt un an, alors qu'Intel traversait une grave crise existentielle, le gouvernement des États-Unis puis NVIDIA étaient intervenus pour injecter de l'argent frais dans le groupe américain.

Pour le gouvernement des États-Unis, il s'agissait bien sûr de défendre un de ses fleurons technologiques et, du même coup, de soutenir l'industrie du semi-conducteur passablement à la peine face aux géants d'Asie du Sud-Est. En revanche, pour NVIDIA, la raison était d'un autre ordre, bien plus pragmatique.