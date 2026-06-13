Trump promettait un smartphone "made in America", c'est en réalité un smartphone asiatique, simplement rebadgé, avec un nouvel OS et un nouveau packaging.
Un démontage réalisé par iFixit a mis en lumière des ressemblances très étroites entre le Trump Mobile T1, smartphone commercialisé à 499 dollars, et le HTC U24 Pro. L'appareil en question a été lancé en 2024. Sa version 512 Go se vend actuellement aux alentours de 557 dollars.
Un clone présumé
L'élément le plus révélateur de l'analyse est sans doute le test d'échange de cartes mères. Lorsque iFixit a remplacé la carte principale du T1 par celle du HTC U24 Pro, qui était par ailleurs bien fabriqué en Chine, l'appareil a démarré en affichant le logo HTC. Ce résultat suggère que les deux téléphones partagent non seulement les mêmes composants internes, mais aussi le même fabricant de carte mère.
Les deux appareils sont par ailleurs équipés du même processeur, et leurs écrans de 6,8 pouces se ressemblent. Trump Mobile revendique une dalle de 6,78 pouces pour le T1, mais ils utilisent tous deux une dalle PenTile avec la disposition Diamond Pixel brevetée par Samsung. Une comparaison réalisée au microscope par iFixit n'a révélé aucune différence entre les deux dalles, ni en densité de pixels ni en disposition.
Les seules petites différences sont esthétiques
Mais dire que ce sont exactement les mêmes ne serait pas exact. En effet, Trump Mobile a apporté quelques modifications au T1 par rapport au U24 Pro, mais iFixit les qualifie de superficielles. La position de l'appareil photo et du flash est légèrement différente, mais ce décalage a été obtenu en allongeant simplement le câble flexible. À l'intérieur, les contacts du flash n'ont pas bougé. La grille du haut-parleur présente également des perforations disposées différemment, mais les haut-parleurs eux-mêmes sont identiques et situés exactement au même endroit.
Une différence notable concerne la mémoire. Là où la version HTC U24 Pro testée par iFixit embarque un module SK Hynix, le T1 utilise un module Micron regroupant 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage. iFixit attribue ce changement à des contraintes d'approvisionnement.
La batterie et le prix en question
La batterie constitue l'une des rares différences tangibles entre les deux appareils. Celle du T1 est évaluée à 19,35 Wh, contre 17,23 Wh pour celle du U24 Pro. En revanche, le chargeur fourni avec le T1 est limité à 30 W, alors que le U24 Pro est livré avec un chargeur de 60 W.
Sur le plan tarifaire, la version 128 Go du HTC U24 Pro est disponible à environ 470 dollars, tandis que la version 512 Go se trouve autour de 557 dollars. Le T1, vendu 499 dollars, est donc positionné entre ces deux références, avec une capacité de stockage équivalente à la version la plus chère du HTC, mais une batterie moins puissante. iFixit estime que Trump Mobile a probablement bénéficié de remises liées aux volumes d'achat sur ce modèle vieux de deux ans.
Le "made in America" en prend un coup
Trump Mobile avait initialement mis en avant la fabrication américaine du T1 comme argument commercial central. La communication de l'entreprise a ensuite évolué vers la mention "assemblé en Amérique". Au regard des conclusions de l'analyse d'iFixit, même cette formulation plus prudente semble difficile à étayer.
Parmi les autres caractéristiques du T1 figurent un capteur principal arrière de 50 mégapixels, un capteur frontal également de 50 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh et une prise jack 3,5 mm.