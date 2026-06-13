Trump Mobile avait initialement mis en avant la fabrication américaine du T1 comme argument commercial central. La communication de l'entreprise a ensuite évolué vers la mention "assemblé en Amérique". Au regard des conclusions de l'analyse d'iFixit, même cette formulation plus prudente semble difficile à étayer.

Parmi les autres caractéristiques du T1 figurent un capteur principal arrière de 50 mégapixels, un capteur frontal également de 50 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh et une prise jack 3,5 mm.