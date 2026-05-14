Souvenez-vous. Eric Trump et Donald Trump Jr. ont présenté le fameux smartphone le 16 juin 2025, dix ans jour pour jour après l'annonce de la campagne présidentielle de leur père. Très vite, 590 000 personnes ont versé un acompte de 100 dollars pour réserver leur exemplaire, et Trump Mobile a donc récolté 54 millions d'euros d'après The Deep Dive.

Et puis plus rien. Personne n'avait vu la couleur dorée du T1 Phone, ni en août 2025, ni en novembre, ni en décembre, ni au premier trimestre 2026.

Enfin, en ce jour du mercredi 13 mai, que certains marqueront d'une pierre blanche, près d'un an après la première date annoncée, Pat O'Brien, le patron de la marque a fini par confirmer à Reuters que les premiers mobiles partaient enfin, tout en prévenant qu'il faudrait plusieurs semaines pour écouler toutes les précommandes.