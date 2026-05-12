Ce que racontent les douanes coréennes (et ce n'est pas rassurant)

Samsung, SK Hynix, Micron : il y a 99 % de chance que la mémoire de votre ordinateur ou votre smartphone proviennent de l'une de ces 3 entreprises. Elles sont tous coréennes. Le pays fabrique 70 % de la DRAM et plus de 50 % de la NAND. Quand ses douanes publient des chiffres, le reste de la planète tend l'oreille. Sur les dix premiers jours de mai, les exports de semi-conducteurs ont atteint 8,5 milliards de dollars. La hausse frôle les 150 % sur un an. Le record d'avril (31,9 milliards, +173 %) est en passe d'être battu.

TrendForce, référence du secteur, prévoyait dès le 31 mars une envolée des prix contractuels de la DRAM : +58 à 63 % au deuxième trimestre. Le premier trimestre avait déjà battu tous les records (+90 à 95 %, oui). Côté NAND, la hausse projetée atteint 70 à 75 % sur le seul trimestre. Pour la première fois, la NAND dépasse la DRAM en rythme de hausse. En cumulé depuis mi-2025, les prix changent quasi quotidiennement chez certains distributeurs. Du jamais vu.

La facture arrive en euros, pas en dollars

Le mécanisme n'a rien de mystérieux (mais il n'en est pas moins douloureux). Samsung et SK hynix réorientent leurs lignes vers la HBM, une sorte de mémoire survitaminée pour serveurs d'IA. Google, Microsoft et Meta en absorbent la quasi-totalité. Résultat : les wafers disponibles pour la DDR5 et la NAND grand public fondent, alors même qu'ils représentaient déjà une part minime de la production. Samsung a réduit sa capacité de 4,9 à 4,7 millions de wafers en un an, SK hynix de 1,9 à 1,7 million. ASUS, MSI et d'autres avaient constitué des stocks dès fin 2025, mais ces réserves s'épuisent.

En France, la douloureuse est concrète. Un kit DDR5 64 Go Corsair Vengeance 6000 CL30 ? Comptez 930 € sur idealo.fr (contre moins de 300 € un an plus tôt, si si). Un SSD NVMe 1 To Kingston NV3 est passé de 70 à 160 €. Le WD Black SN850X en 2 To dépasse les 300 €, alors qu'on le trouvait à 130 € fin 2024. Et ne comptez pas sur un bon plan Dealabs pour vous sauvez.

Dell, Lenovo et Microsoft ont déjà répercuté 5 à 20 % de hausse sur leurs PC. IDC anticipe un recul de 9 % du marché PC mondial en 2026. Les « PC IA », gourmands en mémoire, sont les plus pénalisés. Aucun analyste ne prévoit de retournement avant fin 2027. Autant le (re)dire clairement : les prix d'aujourd'hui sont probablement les plus bas avant longtemps.