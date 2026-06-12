Ce modèle a en effet la particularité de s'articuler autour de deux cartes distinctes : un Compute module de 82 x 71 mm, sur lequel est soudé un processeur Intel N100 (4 cœurs Alder Lake-N, 6 W de TDP) couplé à un maximum de 16 Go de mémoire vive (LPDDR5) ; et une carte porteuse de 134 x 92 mm regroupant pour sa part une belle variété de connectiques (listées sur le visuel ci-dessous).

Comme le souligne NotebookCheck, le Compute module se raccorde à la carte porteuse à l'aide d'un large connecteur qui n'est pas sans évoquer celui du standard SO-DIMM. Il est donc possible de remplacer individuellement ce module pour faire évoluer l'appareil à moyen / long termes, mais il est aussi possible d'utiliser ce module sans le raccorder à la carte porteuse. Le Compute module embarque en effet un port USB-C bien à lui, ainsi qu'une sortie vidéo MIPI doublée d'une entrée d'alimentation 12 V. Parfait si vous voulez une configuration extrêmement compacte.