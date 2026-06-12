Disponible depuis janvier, mais globalement passé sous les radars, y compris les nôtres, le petit Youyeetoo K1 est un mini-PC pas tout à fait comme les autres. Modulaire, il intègre son processeur à un Compute module qui vient à son tour se raccorder à une carte porteuse. Une manière originale de procéder… qui a l'avantage de l'évolutivité.
Se démarquer sur le marché touffu des mini-PC n'est pas chose aisée. Avec son petit K1, le constructeur hongkongais Youyeetoo parvient pourtant à proposer une machine atypique, complète et assez peu coûteuse… suffisamment, du moins, pour éveiller l'intérêt.
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Youyeetoo K1 : un mini-PC atypique
Ce modèle a en effet la particularité de s'articuler autour de deux cartes distinctes : un Compute module de 82 x 71 mm, sur lequel est soudé un processeur Intel N100 (4 cœurs Alder Lake-N, 6 W de TDP) couplé à un maximum de 16 Go de mémoire vive (LPDDR5) ; et une carte porteuse de 134 x 92 mm regroupant pour sa part une belle variété de connectiques (listées sur le visuel ci-dessous).
Comme le souligne NotebookCheck, le Compute module se raccorde à la carte porteuse à l'aide d'un large connecteur qui n'est pas sans évoquer celui du standard SO-DIMM. Il est donc possible de remplacer individuellement ce module pour faire évoluer l'appareil à moyen / long termes, mais il est aussi possible d'utiliser ce module sans le raccorder à la carte porteuse. Le Compute module embarque en effet un port USB-C bien à lui, ainsi qu'une sortie vidéo MIPI doublée d'une entrée d'alimentation 12 V. Parfait si vous voulez une configuration extrêmement compacte.
Une carte porteuse bien pourvue
Comme évoqué plus haut, la carte porteuse regroupe de nombreuses connectiques. Parmi elles, deux ports Ethernet, une sortie HDMI, une sortie mini HDMI, des ports USB-C et USB-A, mais aussi des connecteurs rarement présents sur les appareils grand public (notamment une sortie eDP permettant de piloter des écrans de PC portables, des interfaces MIPI-CSI et MIPI-DSI pour les caméras et les écrans, mais aussi 27 broches GPIO, ou encore des connecteurs UART, I2C et SPI).
Côté stockage, enfin, le Youyeetoo K1 mange à tous les râteliers. Son Compute module embarque de de la mémoire flash eMMC et l'on y retrouve aussi un emplacement M.2 2280 prenant en charge les SSD NVMe ou SATA. L'appareil dispose par ailleurs d'un emplacement pour modem M2 Key E. Il peut en outre être livré avec un module Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6… et s'avère même compatible 4G et NFC au travers de modules proposés en option.
Le Youyeetoo K1 est proposé depuis le début d'année à partir de 185,95 euros en version 8 Go de RAM / 128 Go eMMC ; tandis que sa mouture 16 Go / 256 Go eMMC monte à 229,95 euros, le tout, directement depuis le site officiel de la marque.