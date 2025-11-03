Sur le plan matériel, le petit GMK M8 est pour le reste relativement commun. Il s'articule autour d'une puce AMD compétente, mais qui n'est plus de toute première fraîcheur : l'AMD Ryzen 5 Pro 6650H, qui regroupe 6 coeurs CPU Zen 3+ à un iGPU Radeon 660 M (architecture RDNA 2). Cet APU permet encore d'assez belles choses au quotidien, mais ne pourra pas aller bien loin tout seul sur le plan graphique.

En installant une prise OCuLink à son appareil, GMK nous fait donc clairement un appel du pied pour y brancher un GPU externe qui comblera facilement cette lacune.

Sur le plan des connectiques, on retrouve pour le reste un port USB4 complémentaire, ainsi que trois ports USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-A 2.0, deux prises Ethernet, une prise casque, et une sortie DisplayPort, doublée une sortie HDMI. Suffisant pour gérer le tout venant.