Le chinois GMKtec a lancé sur ses terres un nouveau mini-PC abordable aux spécifications intéressantes. Bien qu'équipé d'une puce AMD ancienne, il se distingue notamment par l'utilisation d'une connectique OCuLink bienvenue, car pas si courante.
Compact, équilibré et proposé entre 244 et 280 euros (hors taxes) une fois la conversion faite, le nouveau GMKtec M8 pourrait bien intéresser les amateurs de solutions graphiques déportées. Ce mini-PC a en effet la particularité de miser sur une connectique OCuLink, plus efficace que le standard Thunderbolt 4 lorsqu'il s'agit justement de raccorder un eGPU. De quoi attirer certains regards, dont les nôtres.
Une configuration équilibrée (bien qu'un peu datée)
Sur le plan matériel, le petit GMK M8 est pour le reste relativement commun. Il s'articule autour d'une puce AMD compétente, mais qui n'est plus de toute première fraîcheur : l'AMD Ryzen 5 Pro 6650H, qui regroupe 6 coeurs CPU Zen 3+ à un iGPU Radeon 660 M (architecture RDNA 2). Cet APU permet encore d'assez belles choses au quotidien, mais ne pourra pas aller bien loin tout seul sur le plan graphique.
En installant une prise OCuLink à son appareil, GMK nous fait donc clairement un appel du pied pour y brancher un GPU externe qui comblera facilement cette lacune.
Sur le plan des connectiques, on retrouve pour le reste un port USB4 complémentaire, ainsi que trois ports USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-A 2.0, deux prises Ethernet, une prise casque, et une sortie DisplayPort, doublée une sortie HDMI. Suffisant pour gérer le tout venant.
Lancement international prochain ?
Pour le reste, le GMK M8 peut compter sur 16 Go de mémoire vive LPDDR5. Il s'agit selon nous du principal défaut de l'appareil puisque la RAM ne pourra pas être mise à niveau ultérieurement. En revanche, on retrouve deux emplacements PCIe Gen 3.0 (M2, vraisemblablement) permettant d'accueillir jusqu'à 16 To de stockage.
Décliné en versions 512 Go et 1 To, le GMK M8 n'est pour l'instant commercialisé qu'en Chine. Comme le souligne NotebookCheck, il y a toutefois fort à parier que GMKTec proposera ce modèle en Occident dans les prochaines semaines ou les prochains mois.