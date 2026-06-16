Cette gamme repose sur la plateforme UltraView 3.0 associée à l’architecture UltraDrive 4WD (4 Wheel Drive). Derrière ces appellations se cache un objectif simple, à savoir permettre au robot d’évoluer dans des environnements particulièrement exigeants, et toujours sans nécessiter de câble périphérique ni de station RTK.

La transmission intégrale lui permet notamment d’affronter des pentes pouvant atteindre 80 %, un chiffre impressionnant dans l’univers des robots tondeuses. Le système est également capable de franchir des obstacles de 6 cm de hauteur, un avantage non négligeable pour les terrains présentant des irrégularités.