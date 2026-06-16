Vous aussi, vous voyez votre pelouse pousser à vue d’œil… Et la prochaine séance de tonte se rapprocher à grands pas ? Bonne nouvelle, la marque MOVA prend part au Prime Day Amazon, et voici trois séries conçues pour répondre à des besoins bien spécifiques.
Plus intelligents et efficaces que jamais, les robots tondeuses sont désormais capables de cartographier un terrain, d’éviter les obstacles et de travailler de manière totalement autonome, sans nécessiter d’installation complexe.
Reste une question essentielle… Quel modèle choisir ? Entre petit jardin urbain, grande pelouse familiale ou terrain particulièrement accidenté, les besoins varient considérablement.
C’est pourquoi la marque MOVA propose justement plusieurs gammes adaptées à chaque configuration. Voici les points à retenir pour identifier le robot tondeuse qui correspond réellement à votre jardin… Ou celui qui constituera une idée cadeau originale pour tous les passionnés de jardinage à l’approche de la fête des Pères (le 21 juin).
MOVA ViAX Series : la solution pour les petits jardins
Pour les propriétaires d’espaces verts de taille modeste, il est inutile de viser un modèle surdimensionné (et donc plus coûteux). La série MOVA ViAX a été pensée pour les jardins allant de 250 à 600 m², avec trois versions disponibles : ViAX 250, ViAX 300 et ViAX 500.
Cette gamme se distingue notamment par sa technologie UltraEyes à double vision IA avec LiDAR 360°. Concrètement, le robot est capable d’assurer automatiquement la cartographie du terrain, la navigation, la détection des limites et l’évitement des obstacles, sans intervention particulière de l’utilisateur.
Le modèle ViAX 500 représente aujourd’hui la version la plus polyvalente de la série. Sa capacité de couverture a récemment été portée à 600 m² (contre 500 auparavant), ce qui lui permet de répondre aux besoins de nombreux jardins résidentiels.
Une tondeuse à l’aise sur tous les terrains, capable de grimper des pentes jusqu’à 40 % et de franchir des obstacles jusqu’à 4 cm. Via l’application dédiée, on peut gérer plusieurs jardins ou zones séparées grâce à la prise en charge de deux cartes et jusqu’à 150 zones personnalisées.
Pour les utilisateurs qui souhaitent automatiser l’entretien de leur pelouse tout en maîtrisant leur budget, la série ViAX apparaît comme l’une des portes d’entrée les plus accessibles vers la tonte intelligente.
MOVA ViAX 500
- Prix public : 749 €
- Prix Prime Day : 549 €
- Remise : 200 € (-26 %)
Un tarif particulièrement attractif pour ceux qui souhaitent remplacer leur tondeuse traditionnelle à temps pour les grosses chaleurs estivales.
MOVA LiDAX Ultra Series : plus de surface, plus de performance
Pour les propriétaires de terrains plus vastes, la série LiDAX Ultra constitue sans doute le choix le plus équilibré de la gamme MOVA.
Conçue pour des surfaces comprises entre 800 et 2 000 m² selon les versions, elle mise elle aussi sur la précision de navigation. L’ensemble de la série repose là encore sur un système LiDAR 3D à 360°, capable d’analyser l’environnement en permanence afin d’assurer des déplacements fluides et précis, y compris à proximité des murs, des massifs ou sous une végétation plus dense (sans compter des pentes à 45 % ici).
Autre avantage notable : toujours aucun câble périphérique à installer. Une caractéristique particulièrement appréciable pour les utilisateurs qui souhaitent éviter les travaux d’installation souvent associés aux robots tondeuses traditionnels. Côté précision, via la technologie UltraTrim, la LiDAX Ultra 800 tond à moins de 5 cm des murs, haies et bordures, avec un disque mobile qui couvre les espaces pour minimiser les zones non tondues.
La gamme se décline en plusieurs modèles, du LiDAX Ultra 800 au LiDAX Ultra 2000. Les versions 1600 et 2000 bénéficient même d’un module 4G intégré, garantissant une connectivité renforcée pour le suivi et le contrôle à distance. D’ailleurs, la hauteur de coupe (de 3 à 10 cm) peut se régler directement depuis l’application MOVAhome.
Le LiDAX Ultra 1200 représente probablement le point d’équilibre le plus intéressant pour de nombreux foyers. Il offre une capacité de couverture généreuse tout en conservant un tarif compétitif face aux fonctionnalités embarquées, avec un tarif qui passe sous la barre de 900 €.
MOVA LiDAX Ultra 1200
- Prix public : 1 099 €
- Prix Prime Day : 879 €
- Remise : 220 € (-20 %)
Pour les jardins de taille moyenne à grande, cette série constitue clairement le meilleur compromis entre performances, simplicité d’utilisation et budget.
MOVA LiDAX Ultra AWD Series : le spécialiste des terrains complexes
Tous les jardins ne ressemblent pas à un terrain de golf parfaitement plat. Pentes importantes, relief accidenté, obstacles multiples ou passages techniques peuvent rapidement mettre en difficulté certains robots tondeuses. C’est précisément dans ce contexte que la série LiDAX Ultra AWD (pas concernée par les Prime Day) a été développée.
Cette gamme repose sur la plateforme UltraView 3.0 associée à l’architecture UltraDrive 4WD (4 Wheel Drive). Derrière ces appellations se cache un objectif simple, à savoir permettre au robot d’évoluer dans des environnements particulièrement exigeants, et toujours sans nécessiter de câble périphérique ni de station RTK.
La transmission intégrale lui permet notamment d’affronter des pentes pouvant atteindre 80 %, un chiffre impressionnant dans l’univers des robots tondeuses. Le système est également capable de franchir des obstacles de 6 cm de hauteur, un avantage non négligeable pour les terrains présentant des irrégularités.
Équipée d’une batterie de 243 Wh, cette tondeuse à tendance baroudeuse n’oublie pas l’essentiel, et repose sur un système à double disque doté de six lames, lui conférant une largeur de coupe de 40 cm et toujours une hauteur réglable de 3 à 10 cm.
Grâce à une tonte en U et à un retour automatique à la station de charge, elle peut couvrir jusqu’à 1 000 m² par cycle de charge. Sa technologie UltraTrim en version 2.0 permet de réduire encore les zones non tondues, à seulement 3 cm.
Il est important de souligner que cette série s’adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent automatiser l’entretien d’un grand jardin vallonné ou présentant des contraintes importantes, et là où certains robots montrent leurs limites, le LiDAX Ultra AWD entend poursuivre son travail sans sourciller.