MOVA élargit sa gamme de tondeuses robotisées avec le LiDAX Ultra 1200, un modèle pensé pour les jardins jusqu’à 1 200 m². Il reprend l’approche sans fil de ses précédents modèles tout en ajoutant une dose d'IA pour s'occuper de tous les terrains.
Après l'excellent premier essai qu'avait constitué le Mova 600 et sa navigation LiDAR sans fil, MOVA revient avec une version améliorée pensée pour les surfaces plus vastes et les terrains plus complexes. Le constructeur passe à la vitesse supérieure et présente une nouvelle gamme avec le LiDAX Ultra 1200. Ce modèle conserve l’esprit de simplicité et d’automatisation, mais intègre des technologies de détection plus poussées et une navigation plus sophistiquée. En résumé, le LiDAX Ultra 1200 se glisse dans les chaussures de son grand frère, avec une amélioration importante pour faciliter la tonte du jardin.
Un nouveau robot tondeuse qui traite 1 200 m2 de surface traitée
Le LiDAX Ultra 1200 se positionne au-dessus du Mova 600 en termes de surface prise en charge. Là où le Mova 600 était limité à environ 600 m², le LiDAX Ultra 1200 vise plutôt les jardins jusqu’à 1 200 m², ce qui ouvre sa cible à une plus grande part des utilisateurs résidentiels. ￼
La largeur de coupe (entre 3 et 10 cm) et la gestion des pentes (jusqu'à 45 %) restent comparables à ce qu’on connaît sur les modèles MOVA, mais avec des capacités d’évitement et de précision accrues. Le LiDAX Ultra peut franchir des pentes raides et gérer des passages étroits jusqu'à 60 cm, améliorant l’efficacité sur des terrains accidentés. Pour la coupe des bordures, le LiDAX Ultra 1200 peut couper jusqu'à 5 cm, une valeur classique pour un modèle qui reste milieu de gamme et ne cherche pas à affronter les cadors du secteur.
Ce nouveau modèle se distingue plutôt par son design, bien plus affirmé que le Mova 600. Si la forme générale reste globalement la même, les designers de la marque ont ajouté quelques bandes de couleur et revu les roues, plus sportives que par le passé.
Un œil (et de l'IA) sur votre jardin
Contrairement à son prédécesseur, qui se contentait d’un LiDAR 3D pour cartographier le jardin sans fil, le LiDAX Ultra apporte une combinaison de LiDAR 3D et de vision par intelligence artificielle. Ce système est censé permettre une détection plus fine des obstacles, en reconnaissant plusieurs centaines d’objets différents dans son environnement.
À l'avant, une caméra filme en permanence le terrain pendant la tonte pour détecter les obstacles et les contourner si nécessaire. Le constructeur avance une reconnaissance de 300 types d'objets, des instruments de jardin aux jouets des enfants.
Il manque encore des choses à ce LiDAX pour aller titiller le secteur premium, comme un module 4G, qui est absent sur cet appareil, et l'on ne connait pas encore l'autonomie réelle de ce robot tondeuse.
Côté tarif, le MOVA LiDAX Ultra 1200 est annoncé à 1 099 euros. Un positionnement logique au regard de sa surface de couverture doublée par rapport au Mova 600, de son système de navigation plus avancé combinant LiDAR et vision par IA, et de ses fonctions de cartographie multi-zones. Il se place ainsi sur un segment intermédiaire du marché des robots tondeuses sans fil, destiné aux utilisateurs prêts à investir davantage pour gagner en confort et en précision sur des jardins plus exigeants.
Nous avons déjà l'appareil en notre possession, mais il faudra encore attendre le retour des beaux jours pour le lancer à l'assaut des mauvaises herbes et voir si cette nouvelle génération fait mieux que la précédente. Rendez-vous sur Clubic dans quelques semaines pour le test complet !