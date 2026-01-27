Le LiDAX Ultra 1200 se positionne au-dessus du Mova 600 en termes de surface prise en charge. Là où le Mova 600 était limité à environ 600 m², le LiDAX Ultra 1200 vise plutôt les jardins jusqu’à 1 200 m², ce qui ouvre sa cible à une plus grande part des utilisateurs résidentiels. ￼

La largeur de coupe (entre 3 et 10 cm) et la gestion des pentes (jusqu'à 45 %) restent comparables à ce qu’on connaît sur les modèles MOVA, mais avec des capacités d’évitement et de précision accrues. Le LiDAX Ultra peut franchir des pentes raides et gérer des passages étroits jusqu'à 60 cm, améliorant l’efficacité sur des terrains accidentés. Pour la coupe des bordures, le LiDAX Ultra 1200 peut couper jusqu'à 5 cm, une valeur classique pour un modèle qui reste milieu de gamme et ne cherche pas à affronter les cadors du secteur.

Ce nouveau modèle se distingue plutôt par son design, bien plus affirmé que le Mova 600. Si la forme générale reste globalement la même, les designers de la marque ont ajouté quelques bandes de couleur et revu les roues, plus sportives que par le passé.