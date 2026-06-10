À l'époque, c'était Microsoft lui-même qui avait tenté l'aventure avec une Surface RT au succès… modeste ! Aujourd'hui, la situation est bien différente et pas mal de géants de l'industrie s'intéressent à la chose, à commencer par Microsoft bien sûr, mais aussi Qualcomm – qui verrait bien ses Snapdragon prendre toujours plus de place – et tout récemment NVIDIA avec RTX Spark, largement présenté lors du dernier Computex.

Windows-on-Arm est maintenant une réalité et les solutions se multiplient afin que tous les usages soient couverts, que plus rien ne soit la chasse gardée de l'architecture x86 défendue par Intel et AMD notamment.