Deux des scènes les plus modernes de 3DMark sont à présent compatibles avec Windows-on-Arm : DirectX 12 Ultimate et DirectX Raytracing au menu.
Longtemps cantonné à un rôle secondaire, Windows-on-Arm semble chaque jour gagner davantage de soutiens. Signe qui ne trompe et qui souligne que même le monde de la carte graphique s'intéresse à Arm, c'est UL et son logiciel de mesure 3DMark qui se convertissent.
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L'architecture Arm avance dans le monde Windows
Alors que le premier PC Windows en architecture Arm remonte à près de quinze ans déjà, on ne peut pas dire que la conversion du monde x86 vers Arm a réellement été dynamisée par cette première tentative.
À l'époque, c'était Microsoft lui-même qui avait tenté l'aventure avec une Surface RT au succès… modeste ! Aujourd'hui, la situation est bien différente et pas mal de géants de l'industrie s'intéressent à la chose, à commencer par Microsoft bien sûr, mais aussi Qualcomm – qui verrait bien ses Snapdragon prendre toujours plus de place – et tout récemment NVIDIA avec RTX Spark, largement présenté lors du dernier Computex.
Windows-on-Arm est maintenant une réalité et les solutions se multiplient afin que tous les usages soient couverts, que plus rien ne soit la chasse gardée de l'architecture x86 défendue par Intel et AMD notamment.
3DMark pour mesurer les performances graphiques
Signe qui ne trompe pas, donc, même des outils très spécialisés tels 3DMark se convertissent peu à peu. UL, l'éditeur du logiciel, vient ainsi de confirmer que des scènes les plus exigeantes de son benchmark sont natives Arm.
D'un côté, nous avons Port Royal et sa prise en charge des tâches DirectX Ray Tracing et, de l'autre, nous profitons aussi de Speed Way, l'une des scènes les plus récentes de 3DMark et qui se focalise sur les charges DirectX 12 Ultimate, ce qu'il y a de plus avancé dans la bibliothèque de Microsoft. Pour exploiter ces benchmarks, il ne sera plus nécessaire d'utiliser des couches logicielles destinées à traduire les instructions.
Dans une moindre mesure, la prise en charge Windows-on-Arm concerne aussi les « feature tests » DirectX 12 de 3DMark, des outils plus spécifiques : Mesh Shader, Sampler Feedback, DirectX Raytracing, PCI Express et VRS. UL précise enfin qu'un indicateur est maintenant prévu pour alerter qu'un benchmark tourne en mode natif ou en émulation x64.
Source : UL